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  • Forbes назвал топ-20 городов со всего мира для путешествий в 2020 году
16 декабря 2019, понедельник, 16:45 942
Мир 2019-12-16T17:17:43+02:00
Українські Новини
Forbes назвал топ-20 городов со всего мира для путешествий в 2020 году

Forbes назвал топ-20 городов со всего мира для путешествий в 2020 году

Елизавета Кесельман
Forbes, Путешествие, Страны, Города, топ-20 городов
Чемодан.Путешествие. Фото: pixabay
Чемодан.Путешествие. Фото: pixabay

Новый год на подходе, а значит, на кону новые планы и цели на год, в которые также входит посещение новых стран и мест. Эксперты из Forbes Travel Guide составили топ-20 направлений мира, которые стоит посетить в 2020 году. Об этом говорится в материале издания.

"От одного из крупнейших спортивных событий в мире до знаменательных юбилеев и масштабных гостиничных проектов. Эти глобальные направления не могут ждать января, чтобы вы попали сюда. Если вы ищете вдохновение от путешествий, чтобы начать новое десятилетие, редакторы путеводителя Forbes выпустили список, который охватывает маршруты от Монтерея ", — заявили в журнале.

В журнале отмечают, что есть события,которые нельзя пропустить, например: в апреле в Дубае стартует Всемирная выставка, в Токио с 24 июля по 9 августа пройдут Летние Олимпийские игры, Рим будет отмечать 500-летие со дня смерти итальянского живописца Рафаэля. На Ямайку надо поехать, ведь часть сцен из нового, 25-го фильма о приключениях Джеймса Бонда, была снята на этом острове, а Бангкок получил от ЮНЕСКО титул "Творческий город" в 2019 году.

Топ-20 направлений на будущий год от Forbes :

  1. Лас-Вегас, США
  2. Тель-Авив, Израиль
  3. Макао, Китай
  4. Нэшвилл, Теннеси, США
  5. Британские Виргинские острова, Великобритания
  6. Окинава, Япония
  7. Дубай, ОАЭ
  8. Токио, Япония
  9. Эдинбург, Великобритания
  10. Сонома, Калифорния, США
  11. Эр-Рияд, Саудовская Аравия
  12. Рим, Италия
  13. Колер, Висконсин, США
  14. Монтерей, Калифорния, США
  15. Бангкок, Таиланд
  16. Сан-Мигель-де-Альенде, Мексика
  17. Ямайка, США
  18. Мальдивы
  19. Санкт-Петербург, Россия
  20. Кейптаун, ЮАР

Как сообщали Українські Новини, ранее Украина вошла в ТОП-20 самых опасных стран для женщин-туристок по версии журнала Forbes.

Также в 2019 году самым богатым человеком по версии Forbes стал основатель Amazon.

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