Субсидирование потерь в электросетях отменено

Министерство энергетики и защиты окружающей среды отменило субсидирование потерь электрической энергии в электросетях.

Об этом говорится в сообщении Минэкоэнерго, передают Українські Новини.

"Минэкоэнерго сделало первый шаг навстречу бизнесу для стабилизации ситуации на рынке энергетики и отменило субсидирование потерь в электросетях", - говорится в нем.

Сообщается, что данное решение было принято на заседании правительства 9 декабря.

Минэкоэнерго подчеркнуло, что субсидирование потерь электроэнергии в сетях привело к тому, что фактически на рынке отсутствуют стимулы для модернизации сетей и, соответственно, сокращения потерь.

"Отмена субсидирования приведет к уменьшению расходов "Гарантированного покупателя", а соответственно - к получению большего количества средств для компенсации разницы в тарифе для населения и будет стимулировать уменьшение потерь в электрических сетях", - говорится в сообщении.

Минэкоэнерго подчеркнуло, что данная инициатива имеет наибольший позитивный финансовый эффект относительно государственного предприятия "Гарантированный покупатель" и является ключевым элементом стабилизации рынка возобновляемой энергетики на 2020 год.

Как сообщали Українські Новини, национальная энергетическая компания "Укрэнерго" прогнозирует, что государственная компания "Гарантированный покупатель" недополучит 1,079 млрд гривен в качестве компенсации по "зеленому тарифу" во 2-м полугодии 2019 года.

В Украине с 1 июля запущен новый рынок электрической энергии.

Гарантированный покупатель подал в суд "Укрэнерго" на 1,58 млрд гривен.