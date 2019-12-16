Канада приглашает миллион высокоспециализированных мигрантов к себе на ПМЖ

Премьер Канады Джастин Трюдо объявил о планах привлечь в страну не менее миллиона высококвалифицированных мигрантов. За два года, с 2020 по 2022 Оттава планирует привлечь в страну миллион новых рабочих рук. Об этом, как об одной из целей правительства говорится в письме-мандате, которое премьер Трюдо направил Марку Мендичино, министру по делам иммиграции, беженцев и гражданства.

Трюдо включил повышение уровня иммиграции в список приоритетных вопросов.

"Я буду ожидать от вас выполнения главных приоритетов. В частности, обеспечения эффективной реализации канадского плана повышения уровня иммиграции на 2020–2022 годы, по которому нужно привлечь в Канаду более миллиона новых постоянных жителей", - обрисовал задачу Трюдо.

При этом премьер отметил, что акцент нужно делать на привлечение высококвалифицированных кадров, которые "смогут помочь построить более сильную Канаду".

Также Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства ожидает в этом году 12 миллиардов долларов поступлений в Украину от трудовых мигрантов.



Кроме того, за первые шесть месяцев 2019 года объем денежных переводов от трудовых мигрантов в Украину составил 5,54 млрд долларов США.