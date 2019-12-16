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16 декабря 2019, понедельник, 08:35 140
Политика 2019-12-16T09:00:09+02:00
Українські Новини
Сенцов приехал на реабилитацию в Латвию

Сенцов приехал на реабилитацию в Латвию

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Олег Сенцов, Реабилитация, Латвия

Бывший политзаключенный в РФ Олег Сенцов прибыл в Латвию по приглашению латвийской стороны. Об этом накануне вечером сообщило посольство Украины в Латвии на своей странице в Facebook.

"По приглашению латвийской стороны Олег Сенцов прибыл в Латвию. В аэропорту украинского режиссера встретили заместитель госсекретаря МИД Латвии А.Лотс и посол Украины А.Мищенко", – говорится в сообщении.

При этом еще 4 декабря посольство Украины в Латвии проинформировало, что 10 бывших украинских заключенных пройдут курс медицинской реабилитации в Латвии.

По данным дипломатов, по приглашению правительства Латвии в период с 10 по 22 декабря в Латвии с оздоровительной целью будут находиться: Владимир Балух, Эдем Бекиров, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых, Александр Кольченко, Артур Панов, Олег Сенцов, Алексей Сизонович и Роман Сущенко. Все они будут проходить Курс реабилитации в центре Вайвари в Юрмале.

Как сообщали Українські Новини, 15 ноября Сенцова наградили премией Сергея Магнитского.

также Сенцов хочет создать правозащитную организацию и собирать деньги под свое имя.

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