В Николаеве умерли два дальнобойщика, еще троих госпитализировали

В Николаеве умерли два дальнобойщика, еще троих госпитализировали. По словам очевидцев, перед инцидентом мужчины питались в местном кафе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в области.

"14 декабря, около 20:00 в полицию поступило сообщение от врачей о том, что в микрорайоне Варваровка на ул. Одесское шоссе умер 54-летний дальнобойщик. Осмотром его грузового автомобиля был обнаружен мертвым и его 38-летний напарник. Также скорая забрала еще трех дальнобойщиков: 33-х, 38-ми и 57-ми лет, один из них в тяжелом состоянии. Все граждане преимущественно из Винницкой и Черниговской областей", - говорится в нем.

Сейчас на месте происшествия работает следователи. Полицейские опрашивают очевидцев и персонал всех заведений питания, расположенных поблизости.

Предварительно, со слов свидетелей, установлено, что мужчины употребляли алкоголь и еду в придорожном кафе. Образцы продуктов питания и спиртных напитков правоохранители изымают, они будут направлены на экспертизу.

Сведения по факту смерти двух людей внесенные в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 УК "Умышленное убийство".

Как сообщали Українські Новини, 4 декабря в Николаеве произощло смертельное ДТП : Lexus протаранил такси, двое погибших.