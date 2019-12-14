Россия провела военные учения в Крыму

Экипажи российских самолетов Су-27СМ и Су-30М2 провели "воздушный бой" в небе над аннексированным Крымом. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

"По замыслу учения, звенья дежурных самолетов Су-27СМ и Су-30М2 были подняты по тревоге и направлены на перехват военных самолетов условного противника, нарушивших воздушную границу Российской Федерации. В ходе воздушного боя и условного применения ракетного и стрелково-пушечного вооружения нарушители воздушной границы были уничтожены", – говорится в сообщении.

По информации российских военных, пилоты отработали взаимодействие с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями, вопросы аэронавигации, пилотирования по заданному маршруту и ухода от средств поражения условного противника.

Сообщается, что в роли противника выступили самолеты из состава другого авиационного подразделения, дислоцированного на военных аэродромах Крыма.



Также по информации ведомства, всего в ходе учения приняли участие порядка десяти военных самолетов.



Как сообщали Українські Новини, в октябре в Черном море стартовали масштабные военные учения России.