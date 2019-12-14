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  • Ездила в Крым: пограничники не пустили в Украину российскую журналистку
14 декабря 2019, суббота, 18:00 46
Политика 2019-12-14T18:30:02+02:00
Українські Новини
Ездила в Крым: пограничники не пустили в Украину российскую журналистку

Ездила в Крым: пограничники не пустили в Украину российскую журналистку

Надежда Комендантова
Запрет въезда, Россиянин, Журналист, ГПСУ
Скриншот соцсетей журналистки на сайте ГПСУ
Скриншот соцсетей журналистки на сайте ГПСУ

Государственная пограничная служба не пустила в Украину журналистку российского телеканала "НТВ".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы, передают Українськi Новини.

Журналистка прибыла в международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область) рейсом из Стамбула (Турция) в субботу.

"Как выяснилось, она работает журналистом одного из российских телеканалов и освещает социальные темы. Во время пограничного контроля гражданка также отметила, что на временно оккупированных территориях Украины она никогда не была. Однако украинские пограничники проверили ее слова тщательно и установили обман. В частности, был установлен факт незаконного въезда/выезда на ВОТ АР Крым, что потом подтвердила и путешественница", - говорится в сообщении.

За нарушение требований закона "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" журналистке отказали в пересечении границы и запретили въезд в Украину на 3 года".

Пограничная служба не назвала имени журналистки и телеканала, на котором она работает, однако телеканал "НТВ" сообщил, что речь идет о его корреспонденте Александре Тонких.

Как сообщали Українськi Новини, пропагандист Соловьев, которого Зеленский приглашал на Донбасс, пожаловался, что ему запрещен туда въезд.

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