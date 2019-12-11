Тарантино заявил возможном завершении карьеры после съемок третьей части "Убить Билла"

Известный режиссер Квентин Тарантино хочет снять продолжение фильма "Убить Билла" и ведет переговоры с актрисой Умой Турман. Об этом он рассказал в интервью с Энди Коэном.

"Вчера я ужинал с Умой Турман, мы были в крутом японском ресторане. Она хвалила меня, я хвалил ее, прекрасная ночь. Я уже представляю, что буду делать. Есть определенная концепция, я знаю, что произошло с героиней после второго фильма и что случится в третьем. Не хочу, чтобы все закончилось какой-то нелепой историей, она заслуживает лучшего", — рассказал режиссер.

Тарантино подчеркнул, что проект точно возможен, но триквел будет готов не ранее, чем через три года. Сейчас на повестке дня у Квентина — пьеса для театра, мини-сериал из пяти эпизодов, написанный им еще до съемок "Однажды в Голливуде".

Режиссер уже давно говорил о том, что хочет третью часть "Убить Билла". Ранее он рассказывал, что третья часть должна сосредоточить внимание на уже взрослой дочери Вернтты Грин, которая хочет отомстить Беатриксе Киддо (героиня Умы Турман) за убийство ее матери.

Ранее Тарантино заявлял, что планирует завершить режиссерскую карьеру после съемок 10 картины. Сейчас он уже снял девять, и если намерения относительно "бить Билла" подтвердятся, фильм станет последним в карьере Тарантино.

Как сообщали Українські Новини, 56-летний известный режиссер Квентин Тарантино и его 35-летняя жена Даниэлла заявили о том, что впервые станут родителями.

Также новый фильм Тарантино "Однажды в Голливуде" за первый уик-энд собрал 40,3 миллиона долларов. Это был самый лучший старт за всю карьеру режиссера.