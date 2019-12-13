Мужчина, который шпионил для "ЛНР" возле Рады, получил девять лет тюрьмы

Сватовский районный суд приговорил жителя Луганской области к 9 годам лишения свободы за участие в террористических вооруженных формированиях самопровозглашенной "Луганской народной республики".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры, передают Українськi Новини.

В судебном заседании прокурор доказал, что мужчина в 2014 году вступил в незаконное вооруженное формирование "КГБ", в составе которого он непосредственно руководил действиями артиллерийского отделения, которое способствовало России в ведении войны против Украины.

Также с сентября 2016 по июль 2017 года он в Харькове и Киеве, в том числе возле Верховной Рады, собирал разведывательную информацию, а также данные о месте пребывания и способе передвижения одного из депутатов Рады.

Всю информацию мужчина передавал участникам террористической организации ЛНР.

Кроме того, обвиняемый хранил в гараже в Харькове нарезное огнестрельное оружие, более 100 боевых припасов, 5 самодельных взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Как сообщали Українськi Новини, суд отпустил боевика, поставлявшего топливо из России для сепаратистов "ЛНР".

Также суд приговорил к 5 годам лишения свободы бывшего боевика самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Олега Васина, участвовавшего в блокировании и разоружении украинских военных в Дружковке Донецкой области в апреле 2014 года.