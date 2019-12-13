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13 декабря 2019, пятница, 19:14 13
Судебная власть 2019-12-13T19:20:51+02:00
Українські Новини
Мужчина, который шпионил для "ЛНР" возле Рады, получил девять лет тюрьмы

Мужчина, который шпионил для "ЛНР" возле Рады, получил девять лет тюрьмы

Анна Рудык
ЛНР, Боевики, Шпионаж

Сватовский районный суд приговорил жителя Луганской области к 9 годам лишения свободы за участие в террористических вооруженных формированиях самопровозглашенной "Луганской народной республики".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры, передают Українськi Новини.

В судебном заседании прокурор доказал, что мужчина в 2014 году вступил в незаконное вооруженное формирование "КГБ", в составе которого он непосредственно руководил действиями артиллерийского отделения, которое способствовало России в ведении войны против Украины.

Также с сентября 2016 по июль 2017 года он в Харькове и Киеве, в том числе возле Верховной Рады, собирал разведывательную информацию, а также данные о месте пребывания и способе передвижения одного из депутатов Рады.

Всю информацию мужчина передавал участникам террористической организации ЛНР.

Кроме того, обвиняемый хранил в гараже в Харькове нарезное огнестрельное оружие, более 100 боевых припасов, 5 самодельных взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Как сообщали Українськi Новини, суд отпустил боевика, поставлявшего топливо из России для сепаратистов "ЛНР".

Также суд приговорил к 5 годам лишения свободы бывшего боевика самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Олега Васина, участвовавшего в блокировании и разоружении украинских военных в Дружковке Донецкой области в апреле 2014 года.

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