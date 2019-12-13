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13 декабря 2019, пятница, 18:28 16
Америка 2019-12-13T18:45:02+02:00
Українські Новини
Трамп установил личный рекорд в Twitter: выпустил 123 твита в день

Трамп установил личный рекорд в Twitter: выпустил 123 твита в день

Валерия Назаренко
Твиты, Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: arena.press
Дональд Трамп. Фото: arena.press

12 декабря президент США Дональд Трамп установил личный рекорд по использованию Twitter в течение дня. Трамп написал более чем 120 твитов за 24 часа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Hill.

Так, в целом Трамп запостил 123 сообщения, что превышает его предыдущий рекорд в 105 твитов, установленный несколькими днями ранее.

Большинство твитов Трампа появились во время утренней вспышки, во время которой он ретвитил десятки сообщений депутатов-республиканцев, атакуя слушания комитета Палаты представителей по вопросам судебной власти.

Твиты президента США в течение всего дня начинались и заканчивались критикой демократов, проводящих расследование по его импичменту. Комитет провел более 14 часов, обсуждая две статьи об импичменте против Трампа, и проголосует за них в пятницу.

Как сообщали Українські Новини, президент США Дональд Трамп ошибочно заявил, что его речь перед конгрессом США поставила новый рекорд в истории страны.

Ранее в США запустили процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды. 

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