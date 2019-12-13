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13 грудня 2019, пʼятниця, 18:34 7
Америка 2019-12-13T20:30:03+02:00
Українські Новини
Трамп встановив особистий рекорд у Twitter: випустив 123 твіти в день

Трамп встановив особистий рекорд у Twitter: випустив 123 твіти в день

Валерия Назаренко
Twitter, Рекорд, Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: arena.press
Дональд Трамп. Фото: arena.press

12 грудня президент США Дональд Трамп встановив особистий рекорд з використання Twitter протягом дня. Трамп написав більше ніж 120 твітів за 24 години, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Hill.

Так, в цілому Трамп запостив 123 повідомлення, що перевищує попередній рекорд в 105 твітів, встановлений кількома днями раніше.

Більшість твітів Трампа з'явилися під час ранкового спалаху, під час якого він ретвітив десятки повідомлень депутатів-республіканців, атакуючи слухання комітету Палати представників з питань судової влади.

Твіти президента США протягом усього дня починалися і закінчувалися критикою демократів, які проводять розслідування стосовно його імпічменту. Комітет провів більше 14 годин, обговорюючи дві статті про імпічмент проти Трампа, і проголосує за них в п'ятницю.


Як повідомляли Українські Новини, президент США Дональд Трамп помилково заявив, що його промова перед конгресом США встановила новий рекорд в історії країни.

Раніше в США запустили процедуру імпічменту Трампа через можливий тиск на Зеленського в ході телефонної розмови з метою отримання політичної вигоди.

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