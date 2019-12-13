подписаться на рассылку
23.35 23.65
25.8 26.35
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Милованов анонсировал расследование: почему гривна растет, а цены не снижаются
13 декабря 2019, пятница, 16:53 1337
Экономика 2019-12-13T16:53:57+02:00
Українські Новини
Милованов анонсировал расследование: почему гривна растет, а цены не снижаются

Милованов анонсировал расследование: почему гривна растет, а цены не снижаются

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Тимофей Милованов, аналитика

Снижение роста цен в Украине сдерживают повышение зарплат и других расходов в себестоимости, считает министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Статистика дня. Курс укрепляется, а цены не снижаются. Почему так? Цены на импортные товары в среднем выросли на 0,3% по сравнению с прошлым годом. На 71 позицию уменьшились, на 56 выросли (127 позиций в корзине для расчета инфляции). Что сдерживает падение цен? Повышение зарплат и других расходов в себестоимости", - написал он в Facebook.

 

Он допустил проведение расследований по данному факту.

"По определенным позициям, где должно быть большее уменьшение, мы делаем аналитику и, если потребуется, будем общаться с рынком и проводить расследования", - написал он.

Как сообщали Українські Новини, бывший вице-премьер Украины Павел Розенко с возмущением прокомментировал возможность получения Миловановым заработной платы за ноябрь в размере 271 тысяч грн.

Ранее Милованов пожаловался на зарплату - ему ни на что не хватает, только на такси.

Больше новостей о: Тимофей Милованов аналитика

Архив
Новости
Те кто собирает майдан, вредят Украине, а не Зеленскому, – Ериняк 17:05
Защита подозреваемого в убийстве Шеремета заявила об отводе судьи Вовка 17:04
Голос подозреваемой в причастности к убийству Шеремета Дугарь на пленках ничего не доказывает, - защита 17:00
Милованов анонсировал расследование: почему гривна растет, а цены не снижаются 16:53
Судебное заседание. Скриншот: трансляция на Facebook/24 Канал
Суд по делу Шеремета: что светит каждому из подозреваемых в убийстве журналиста 16:52 Дополнено
больше новостей
Мокрый снег с дождем и порывами ветра: прогноз погоды на четверг 21:00 Карта
Зеленский дал большое интервью российскому телеканалу "Россия-1" 17:22
В США Siri спас мужчину от смерти 17:17
Аваков, Богдан и Пристайко пошутили над коренастым охранником Путина на встрече "нормандской четверки" 01:22
Коллекторам запретят угрожать должникам: что нужно знать украинцам 22:53
больше новостей
Зеленский расширил свой визит в Париж до 3 дней с туристической целью, - СМИ 18:05
Зеленский дал большое интервью российскому телеканалу "Россия-1" 17:22
Карл Бильдт, защитивший Порошенко от преследований за госизмену в интересах России, оказался представителем российского нефтебизнеса 18:57
Коллекторам запретят угрожать должникам: что нужно знать украинцам 22:53
Дефицит средств в Фонде соцстрахования напрямую связан с тем, что их постоянно воровали, – Сазонов 16:55
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok