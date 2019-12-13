Милованов анонсировал расследование: почему гривна растет, а цены не снижаются

Снижение роста цен в Украине сдерживают повышение зарплат и других расходов в себестоимости, считает министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Статистика дня. Курс укрепляется, а цены не снижаются. Почему так? Цены на импортные товары в среднем выросли на 0,3% по сравнению с прошлым годом. На 71 позицию уменьшились, на 56 выросли (127 позиций в корзине для расчета инфляции). Что сдерживает падение цен? Повышение зарплат и других расходов в себестоимости", - написал он в Facebook.

Он допустил проведение расследований по данному факту.

"По определенным позициям, где должно быть большее уменьшение, мы делаем аналитику и, если потребуется, будем общаться с рынком и проводить расследования", - написал он.

Как сообщали Українські Новини, бывший вице-премьер Украины Павел Розенко с возмущением прокомментировал возможность получения Миловановым заработной платы за ноябрь в размере 271 тысяч грн.

Ранее Милованов пожаловался на зарплату - ему ни на что не хватает, только на такси.