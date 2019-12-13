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  • Милованов анонсував розслідування: чому гривня росте, а ціни не знижуються
13 грудня 2019, пʼятниця, 16:53 6
Економіка 2019-12-13T17:00:01+02:00
Українські Новини
Милованов анонсував розслідування: чому гривня росте, а ціни не знижуються

Милованов анонсував розслідування: чому гривня росте, а ціни не знижуються

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Тимофій Милованов

Зниження зростання цін в Україні стримують підвищення зарплат та інших витрат у собівартості, вважає міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

"Статистика дня. Курс зміцнюється, а ціни не знижуються. Чому так? Ціни на імпортні товари в середньому зросли на 0,3% порівняно з минулим роком. На 71 позицію зменшилися, на 56 зросли (127 позицій у корзині для розрахунку інфляції). Що стримує падіння цін? Підвищення зарплат та інших витрат у собівартості", - написав він у Facebook.

 

Він допустив проведення розслідувань за даним фактом.

"За певними позиціями, де повинно бути більше зменшення, ми робимо аналітику і, якщо буде потрібно, будемо спілкуватися з ринком і проводити розслідування", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, колишній віце-прем'єр України Павло Розенко з обуренням прокоментував можливість отримання Миловановим заробітної плати за листопад в розмірі 271 тисяч грн.

Раніше Милованов поскаржився на зарплату - йому ні на що не вистачає, тільки на таксі.

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