В подозрении по убийству Шеремета написано, что его организовал рок-музыкант Антоненко ради "величия арийской расы"

В подозрении по убийству Шеремета написано, что его организовал рок-музыкант Антоненко ради "величия арийской

Адвокат подозреваемой в убийстве Шеремета волонтера и детского хирурга Юлии Кузьменко Влад Добош обнародовал текст подозрения его подзащитной, передает "Страна".

В самом тексте подозрения, в качестве описания мотива, сказано, что Андрей Антоненко (рок-музыкант группы Riffmaster, воевавший на Донбассе - Ред.) "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, разделение общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности" решил создать организованную группу для убийства журналиста Павла Шеремета. "Осуществляя свой преступный замысел" Антонекко привлек Юлию Кузьменко и Яну Дугарь (волонтеры - Ред.), которые имели "аналогичиные с ним взгляды и намерения".

Исходя из мотивов, изложенных в подозрении, подтвердились предложения издания, что, по версии следствия, никаких заказчиков у этого преступления нет, пишет телаграм-канал "Страны".

"Адвокат Юлии Кузьменко Влад Добош выложил пидозру. Как и предполагала "Страна", исходя из версии следствия, нет никаких заказчиков. Сам Антоненко (тот самый рок-музыкант) "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя идеи величия арийской расы" и запланировал это убийство ради "привлечения внимания к определённым политическим убеждениям, стремясь сделать свои взгляды обьектом внимания общественности".

Вот кто-то может поверить в то, что ради этого нужно было взрывать Шеремета? Каким образом он мог привлечь внимание этим убийством к "величию арийской расы"? Если даже он анонимно никаких заявлений сразу после этого не сделал.

Если действительно эти люди взорвали Шеремета, то у них точно был другой мотив. Скорее всего, они взяли заказ и выполнили его за деньги. И тогда это подозрение и мотив там изложенный выглядит совсем в другом свете. А именно - как попытка увести следствие от реальных заказчиков убийства, остановив следствие на поимке Антоненко и прочих исполнителей.

Мол, они и сами это все задумали.

То есть речь идёт о сознательной фальсификации дела с целью оставить заказчиков безнаказанными", - пишет телеграм-канал "Страны".

Напомним, "КОРД" производит ряд обысков по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве.

Ранее Князев заявлял, что полиция располагает рядом перспективных направлений расследования убийства Шеремета.