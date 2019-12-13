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13 декабря 2019, пятница, 10:31 8
Европа 2019-12-13T10:45:01+02:00
Українські Новини
Саммит ЕС достиг соглашения по климату

Саммит ЕС достиг соглашения по климату

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Климат, Евросоюз

На саммите Евросоюза государства-члены ЕС достигли соглашения по климатическим изменениям. Об этом на пресс-конференции по итогам первого дня саммита заявил глава Евросовета Шарль Мишель в пятницу, 13 декабря, передает DW.

"Саммит ЕС достиг соглашения по климату. Это очень важное решение. Для одной страны нужно больше времени, прежде чем присоединиться к его выполнению. Мы вернемся к этому вопросу в июне", - сказал он.

Мишель не уточнил, о какой стране идет речь. Тем не менее канцлер Германии Ангела Меркель пояснила, что речь идет о Польше.

"Одно государство - Польша - сегодня еще не смогло взять на себя обязательства в том, что касается имплементации", - сказала она.

На вопрос журналистов о том, почему ЕС решил объявить о достижении соглашения, если одна из стран ЕС не одобрила его, Мишель ответил: "Мы рассматриваем климатическую нейтральность как нашу общую задачу. Но нам понятно, что одна страна находится на стадии, когда не может взять на себя обязательство. И поэтому у нас будет еще одна встреча. Но нам было важно дать сигнал о том, что мы хотим стать первым зеленым континентом, при этом мы понимаем, что Польше нужно больше времени".

Как сообщали Українські Новини, в сентябре 160 стран объединились на акциях протеста в знак защиты климата

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