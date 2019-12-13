На саміті Євросоюзу держави-члени ЄС досягли угоди щодо кліматичних змін. Про це на прес-конференції за підсумками першого дня саміту заявив глава Євроради Шарль Мішель у п'ятницю, 13 грудня, передає DW. "Саміт ЄС досяг угоди по клімату. Це дуже важливе рішення. Для однієї країни потрібно більше часу, перш ніж приєднатися до його виконання. Ми повернемося до цього питання в червні", - сказав він. Мішель не уточнив, про яку країну йде мова. Проте канцлер Німеччини Ангела Меркель пояснила, що мова йде про Польщу. "Одна держава - Польща - сьогодні ще не змогло взяти на себе зобов'язання у тому, що стосується імплементації", - сказала вона. На питання журналістів про те, чому ЄС вирішив оголосити про досягнення угоди, якщо одна з країн ЄС не схвалила його, Мішель відповів: "Ми розглядаємо кліматичну нейтральність як наше спільне завдання. Але нам зрозуміло, що одна країна перебуває на стадії, коли не може взяти на себе зобов'язання. І тому у нас буде ще одна зустріч. Але нам було важливо дати сигнал про те, що ми хочемо стати першим зеленим континентом, при цьому ми розуміємо, що Польщі потрібно більше часу". Як повідомляли "Українські Новини", у вересні 160 країн об'єдналися на акціях протесту в знак захисту клімату.