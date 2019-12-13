На саміті Євросоюзу держави-члени ЄС досягли угоди щодо кліматичних змін. Про це на прес-конференції за підсумками першого дня саміту заявив глава Євроради Шарль Мішель у п'ятницю, 13 грудня, передає DW.

"Саміт ЄС досяг угоди по клімату. Це дуже важливе рішення. Для однієї країни потрібно більше часу, перш ніж приєднатися до його виконання. Ми повернемося до цього питання в червні", - сказав він.

Мішель не уточнив, про яку країну йде мова. Проте канцлер Німеччини Ангела Меркель пояснила, що мова йде про Польщу.

"Одна держава - Польща - сьогодні ще не змогло взяти на себе зобов'язання у тому, що стосується імплементації", - сказала вона.

На питання журналістів про те, чому ЄС вирішив оголосити про досягнення угоди, якщо одна з країн ЄС не схвалила його, Мішель відповів: "Ми розглядаємо кліматичну нейтральність як наше спільне завдання. Але нам зрозуміло, що одна країна перебуває на стадії, коли не може взяти на себе зобов'язання. І тому у нас буде ще одна зустріч. Але нам було важливо дати сигнал про те, що ми хочемо стати першим зеленим континентом, при цьому ми розуміємо, що Польщі потрібно більше часу".