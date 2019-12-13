Кого ждут серьезные риски, а кого сюрпризы: гороскоп на 13 декабря

Будьте внимательны - сильные навязчивые идеи вызывают в ревность или месть. Старайтесь больше улыбаться, и везение не обойдет вас стороной. Это очень напряженный драматический день, особенно в любви, благодаря интенсивному соединению Венеры и Плутона. Земные знаки - Дева, Телец и Козерог - как правило, настолько чувствительны, что сегодня подвергаются риску чрезмерных импульсивных действий, и всем нам следует помедлить и подумать о последствиях, прежде чем совершать что-то радикальное. Заглядывая вперед, во вторник повышается жизненная сила и благополучие, так как Луна Девы управляет Юпитером.

Овен (20 марта - 19 апреля)

Не удивляйтесь, если вы чувствуете себя немного взволнованным сегодня. Ваша энергия низка, и вы чувствуете раздражение. Почему бы не освободить время для себя? Если вы заставите себя оставаться активным, как обычно, вы можете в конечном итоге почувствовать раздражение от самой жизни. Но это такое настроение, которое только ухудшается, если вы пытаетесь стимулировать его. Побалуйте себя немного и постарайтесь избегать напряженных ситуаций.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Ностальгия сегодня наступает вам на пятки. Вы можете думать о старых добрых временах с улыбкой на лице и слезами в глазах. Это хороший день для обмена семейными историями или воспоминаниями о вашем прошлом. Это также создает чувство связи между прошлым, настоящим и будущим, и сохраняет частичку вас в людях, местах и ​​переживаниях, которые сделали вас теми, кто вы есть.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Многие люди сегодня чрезвычайно чувствительны, поэтому особенно важно быть с ними нежным. Подшучивать над кем-то может оказаться не самой веселой идеей и для вас, и для остальных! Сострадание - гораздо лучший путь, даже если вы думаете, что кто-то слишком потворствует своим чувствам. На самом деле, вы можете преуспеть в том, чтобы глубже погрузиться в свои чувства. Это даст вам потрясающую возможность изучить себя.

Рак (21 июня - 21 июля)

Сегодня вы можете достигнуть точки кипения в бессознательном стремлении удовлетворить свои эмоциональные потребности. То же самое можно сказать и о любой привычке, которая вас успокаивает - возможно, о терапии шоппингом или бесконечных компьютерных играх, в которые играют допоздна. Если вы понимаете, что действуете по привычке, а не сознательно, возможно, пришло время стать немного более внимательным. За этим поведением стоит эмоциональная причина. Узнайте, что это.

Лев (22 июля - 22 августа)

Ваши друзья и семья будут нуждаться в вас сегодня. Они могут вести себя капризно, и им может быть полезно некоторое время купаться в вашей энергии. Вы также можете извлечь выгоду из их присутствия. С одной стороны, сосредоточение внимания на том, чтобы помочь кому-то другому в трудном положении, поможет вам меньше зацикливаться на собственных проблемах. Это не тот день, чтобы игнорировать ваши чувства, но выслушивание чужих проблем может дать вам столь необходимую отвлеченность.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Сегодня вы больше, чем обычно, ощущаете глубину своих собственных чувств. Объятия, которыми вы поделитесь с тем, кого любите, может быть особенно приятным. Ностальгия может вызвать слезы на ваших глазах. Вы испытываете ощущение, что ваши сердечные струны дрожат? Да, это физическое проявление любви! Не стесняйтесь этого усиленного эмоционального настроя и наслаждайтесь им. Не часто вы становитесь таким сердечным и нежным.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Не удивляйтесь, если вы испытываете некоторые эмоциональные качели сегодня. Многие люди будут немного капризными, но любые проявления грусти или беспокойства должны быть мимолетными. В то же время, заботьтесь о себе, как будто заботитесь о хорошем друге. Побалуйте себя любимыми простыми лакомствами, теплой ванной, дремотой, йогой. Позвонить любимому человеку, чтобы проверить, как он, или поделиться своими чувствами - тоже хорошая идея для этого дня.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Сегодня привычные удобства очень много значат для вас. Если вы находитесь вдали от дома, свяжитесь с хорошим другом или любимым человеком, чтобы у вас появилось чувство связи с родными местами. Или каким-то образом воспользуйтесь традицией, например, приготовив рецепт, переданный вам от члена семьи. Рассказывать истории о своем детстве - отличный способ задействовать текущую энергию и построить мост в ваше прошлое.

Стрелец (22 ноября - 20 декабря)

Если вы сегодня находитесь в сентиментальном или капризном состоянии, постарайтесь все же быть спокойным и ясно осознавать свои чувства. Не игнорируйте их! Это только приведет к большему их проявлению. Те же правила применяются, если кто-то рядом с вами чувствует себя немного мрачно. Интуитивно вы можете пошутить, конечно, но не факт, что шутка окажется удачной для адресата. В такой день быть сочувствующим и исполнять роль жилетки, вероятно, более добрый и эффективный путь к исцелению себя и окружающих.

Козерог (21 декабря - 19 января)

Личные заботы могут сегодня отвлечь вас от дома и посторонних занятий. Кроме того, сам ваш дом может нуждаться в некотором внимании. Например, может заново проявиться необходимость ремонта, который вы давно откладываете. Независимо от того, вызывает ли это чувство обиды или вы приветствуете возможность сосредоточиться на таких личностно значимых вопросах, важно выполнять свои обязанности перед домом и близкими. Потратьте время и силы, но после этого вернитесь к себе и своим занятиям.

Водолей (20 января - 17 февраля)

Чувство меланхолии может сегодня накапливаться, снижая вашу физическую энергию и замедляя прогресс во всем, чего вы пытаетесь достичь. Если у вас есть чувство, что вас отягощают или каким-то образом сдерживают, будет разумно отнестись к этому чувству серьезно. Вы могли бы преодолеть некоторые существенные эмоциональные блоки сейчас, но только если вы готовы быть честными с собой в отношении того, что вы чувствуете.

Рыбы (18 февраля - 19 марта)

Ваш дом или любое другое место, где вы чувствуете себя комфортно и безопасно, сегодня очень привлекает. Проведите как можно больше времени в привычной обстановке. Ваш источник комфорта может быть человеком или любимым домашним животным. Это прекрасное время, чтобы обниматься и наслаждаться этим тактильным источником связи! Если вам нужно быть вдали от людей и мест, которые вы любите больше всего, посоветуйтесь с близкими.

Напомним, что на 22 декабря в этом году приходится день зимнего солнцестояния, когда нужно многое успеть и побыть на теплом солнышке еще хоть немного.