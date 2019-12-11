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11 декабря 2019, среда, 21:59 23
Жизнь 2019-12-11T21:59:01+02:00
Українські Новини
День зимнего солнцестояния: главные приметы и суеверия

День зимнего солнцестояния: главные приметы и суеверия

Таня Войтюк
Зимнее солнцестояние, Выходные 2019, Календарь, Суеверия, Приметы
Зима. Фото: pexels
Зима. Фото: pexels

Помимо приятного декабрьского бонусу в виде дополнительных выходных перед Новым годом, в первый месяц зимы 2019 года состоится также и день зимнего солнцестояния.

Раньше его считали точкой начала астрономической зимы. Она продлится до весеннего равноденствия.

Именно в это время день станет самым коротким в году, а ночь - самой длинной. После этой даты световой день начнет увеличиваться. 

В 2019 году зимнее солнцестояние приходится на воскресенье, 22 декабря.

Наши предки считали этот день положительным и символизирующем начало нового года. И сейчас существует ряд примет, связанных с этим днем:

  • Считалось, что если в этот день пойдет дождь, то весна будет полноводной.
  • Безветренная погода сулит богатый урожай, а ясная погода считалась предвестником благоприятной зимы.
  • В кельтских и славянских традициях было завершить все работы по хозяйству и подвести итоги года в день зимнего солнцестояния. Поэтому некоторые считают, что в современном мире полезным будет провести хотя бы минимальную уборку.

Ранее Українські Новини писали о том, что нужно выбросить перед Новым годом, чтобы потом провести его счастливо и безмятежно. И нельзя забывать о елке, стоимость которой на Новый год влетит в копейку.

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