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12 грудня 2019, четвер, 16:34 12
Зовнішня політика 2019-12-12T16:37:08+02:00
Українські Новини
Закон про дезінформацію: в ООН застерігають владу України від обмежень свободи слова

Закон про дезінформацію: в ООН застерігають владу України від обмежень свободи слова

Анна Рудык
Міссія ООН, ООН, дезінформація

Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини застерігає владу від обмежень свободи слова в зв'язку з законом про дезінформації.

Про це повідомила голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер, передають Українські Новини.

"Я б також хотіла підкреслити важливість забезпечення і захисту середовища, у якій різні і суперечливі думки можуть бути вільно висловлені. Ми особливо стурбовані тим, як буде розроблятися закон про дезінформацію на вимогу указу Президента від 8 листопада 2019 року. Оскільки цей закон може суперечити зобов'язанням українців, що стосується свободи вираження поглядів та інформації", - сказала вона.

Богнер також зазначила, що ООН застерігає владу від накладення обмежень на свободу вираження поглядів та ЗМІ.

Як повідомляли Українські Новини, Нацрада буде вирішувати що є дезінформацією, за яку Бородянський хоче саджати журналістів у тюрму.

Раніше міністр Володимир Бородянський провів презентацію своїх ініціатив з нового медійного закону. За словами міністра, очікується серйозне посилення політики щодо журналістів і ЗМІ. Аж до блокування сайтів, закриття каналів і кримінальної відповідальності за "маніпуляції".

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