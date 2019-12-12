"Матрица — 4" с Киану Ривз ожидает премьеры в мае 2021 года

Четвертая часть легендарной ленты -киносаги "Матрица", начало съемок которой Warner Brothers объявила в августе, появится на экранах 21 мая 2021 года. Об этом передает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что главные роли в новой "Матрице" вновь сыграют Киану Ривз (Нео) и Кэри-Энн Мосс (Тринити). Кроме того, в картине снимутся Яхья Абдул-Матин II, Джессика Хенвик и Нил Патрик Харрис.

О планах создать продолжение "Матрицы" стало известно в августе 2019 года. Режиссером и сценаристом фильма выступит Лана Вачовски. Съемки должны начаться в 2020 году.

Кроме того, параллельно идет создание привела к "Матрице" — над его сценарием работает Зак Пенн.

Как сообщали Українські Новини, ранее известный режиссер Квентин Тарантино заявил о возможном завершении карьеры после съемок третьей части "Убить Билла".

Также на заставке фильма "Матрица" зашифрованы японские кулинарные рецепты. По словам художника-постановщика и дизайнера Саймона Уайтели, он создал "дождь" из зеленых символов в фильме "Матрица" из кулинарной книги.