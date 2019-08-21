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21 августа 2019, среда, 10:42 168
Шоу-бизнес 2019-08-21T10:43:53+03:00
Українські Новини
Warner Brothers объявила о съемках "Матрицы 4" с оригинальным составом

Warner Brothers объявила о съемках "Матрицы 4" с оригинальным составом

Матрица. Кадр из фильма
Матрица. Кадр из фильма

Warner Brothers объявила о съемках "Матрицы 4" с оригинальным составом. Об этом сообщает Variety.

Сценаристом и режиссером четвертого фильма в мире "Матрицы" станет
Лана Вачовски. Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сыграют роль Нео и Тринити соответственно.

"Лана - настоящий провидец - уникальный и оригинальный творческий режиссер - и мы рады, что она пишет, направляет и продюсирует эту новую главу во вселенной "Матрицы"", - сказал председатель правления Warner Bros. Picture Group Тоби Эммерих.

Источники сообщают, что сьемки фильма начнутся в начале 2020 года.

Warner Bros. последние пару лет пытались найти способ вернуться во вселенную "Матрицы", но задержка с получением прав замедлила проект. За последние пару месяцев студия увидела возможность ускорить разработку, и Ривз мог похвастаться сильным летом, включавшим кассовые хиты "Джон Вик 3" и "История игрушек 4".

Детали сюжета в настоящее время неизвестны.

Три предыдущих фильма - "Матрица", "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция" - вместе заработали более 1,6 миллиарда долларов в мировом прокате. Все три были фильма были реализованы Ланой и ее сестрой Лилли.

"Многие идеи, которые Лилли и я исследовали 20 лет назад, о нашей реальности, стали еще более актуальными. Я очень рада, что эти персонажи вернулись в мою жизнь, и благодарна за еще один шанс поработать с моими блестящими друзьями", - сказала Вачовски.

Первой "Матрице" в этом году исполнилось 20 лет.

 

Больше новостей о: Матрица Warner Bros. Киану Ривз Матрица 4 Кэрри-Энн Мосс Лана Вачовски

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