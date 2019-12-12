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12 декабря 2019, четверг, 14:09 56
Политика 2019-12-12T14:30:02+02:00
Українські Новини
Замглавы Нацбанка Рожкова ездит на работу на полицейском авто из-за угроз со стороны митингующих

Замглавы Нацбанка Рожкова ездит на работу на полицейском авто из-за угроз со стороны митингующих

Елизавета Кесельман
Нацбанк, Национальный банк Украины, Екатерина Рожкова, Митинги
Екатерина Рожкова. Фото: National Bank Of Ukraine
Екатерина Рожкова. Фото: National Bank Of Ukraine

Первый заместитель главы Национального банка Катерина Рожкова заявляет об угрозах здоровью и имуществу. Об этом она сообщила в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Давление на меня и нашу команду усиливается. Три дня подряд утром "митингующие" у дома стараются препятствовать моему выезду на работу. Приходится вызывать полицию и ехать на полицейском авто. А вчера, в 17:19 с неизвестного номера на свой мобильный я получила СМС с угрозами. После этого вечером приехала полиция с саперами, потому что получили сообщение о минировании соседнего дома. Оно оказалось ложным, но, кажется, тот, кто сообщал о нем, просто ошибся адресом", - написала Рожкова.

Она подчеркнула, что эти угрозы воспринимает как реальные, связанные с выполнением служебных обязанностей в должности первого заместителя главы НБУ.

"Учитывая митинги под стенами НБУ, под домами, в которых проживаю я и Яков Смолий, постоянные оскорбительные возгласы в наш адрес и в адрес наших коллег со стороны "митингующих", вчера я обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. Террор, к сожалению, продолжается", - добавила первый замглавы НБУ.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк просит Национальную полицию и Службу безопасности обеспечить общественный порядок в связи с митингами возле своего офиса на ул. Институтской в Киеве.

Как сообщали Українські Новини, 11 июня Барышевский районный суд Киевской области принял решение о запрете Екатерине Рожковой участвовать в заседаниях правления и выполнять возложенные на него должностные обязанности. 14 июня соответствующее решение официально было обнародовано.

Однако, Национальный банк не получил ни одного решения суда о запрете членам Правления Национального банка осуществлять свои полномочия. 

Также Рожкова задекларировала 3,3 млн гривен зарплаты и часы за 145 тыс. гривен за 2018 год.

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