Свободовец из Черкасского горсовета угрожает убить депутата Бужанского за защиту русского языка

Депутат Черкасского городского совета от ВО "Свобода" Иван Косенко на своей странице в социальной сети Facebook призвал депутата Верховной Рады от партии "Слуга народа" Максима Бужанского "не спешить с ненавистью к украинскому языку", написав, что "Олесь Бузина плохо закончил".

Так, Косенко написал, что Бузина "плохо закончил".

"Олесь Бузина плохо закончил. Макс Бужанский, не спеши с ненавистью к украинскому языку", - написал депутат.

Бужанский ответил на пост Косенко в комментариях.

"Мальчик, если ты мне угрожаешь, так делай это так, чтоб не быть смешным. Или не пытайся. Ты угрожаешь мне убийством, как Бузине?" - спросил Бужанский.

На вопрос Бужанского об угрозе убийством Косенко ответил, что не пытается пригрозить депутату Рады.

"Упаси Бог! Не угрожаю. Я не убийца. Олесь просто тоже по лезвию ходил, вот и нашлись люди, которые за ним пришли", - ответил Косенко.

Напомним, что писателя и журналиста Олеся Бузину убили возле его дома в Киеве в 2015 году. Убийц до сих пор не нашли.

Как сообщали Українські Новини, дело об убийстве украинского журналиста Олеся Бузины упомянуто в отчете Государственного департамента Соединенных Штатов Америки о правах человека за 2018 год как один из примеров грубейших нарушений прав человека в Украине и нападений на журналистов и гражданских активистов.



Ранее нардеп Бужанский назвал "адским позорным бредом" желание языкового омбудсмена штрафовать детские кружки за русский язык.