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11 декабря 2019, среда, 23:40 13
Верховная Рада и партии 2019-12-11T23:45:01+02:00
Українські Новини
Свободовец из Черкасского горсовета угрожает убить депутата Бужанского за защиту русского языка

Свободовец из Черкасского горсовета угрожает убить депутата Бужанского за защиту русского языка

Анна Рудык
Максим Бужанский, Русский язык, Олесь Бузина
Максим Бужанский
Максим Бужанский

Депутат Черкасского городского совета от ВО "Свобода" Иван Косенко на своей странице в социальной сети Facebook призвал депутата Верховной Рады от партии "Слуга народа" Максима Бужанского "не спешить с ненавистью к украинскому языку", написав, что "Олесь Бузина плохо закончил". 

Так, Косенко написал, что Бузина "плохо закончил".

"Олесь Бузина плохо закончил. Макс Бужанский, не спеши с ненавистью к украинскому языку", - написал депутат.

Бужанский ответил на пост Косенко в комментариях. 

"Мальчик, если ты мне угрожаешь, так делай это так, чтоб не быть смешным. Или не пытайся. Ты угрожаешь мне убийством, как Бузине?" - спросил Бужанский.

На вопрос Бужанского об угрозе убийством Косенко ответил, что не пытается пригрозить депутату Рады.

"Упаси Бог! Не угрожаю. Я не убийца. Олесь просто тоже по лезвию ходил, вот и нашлись люди, которые за ним пришли", - ответил Косенко.

Напомним, что писателя и журналиста Олеся Бузину убили возле его дома в Киеве в 2015 году. Убийц до сих пор не нашли.

Как сообщали Українські Новини, дело об убийстве украинского журналиста Олеся Бузины упомянуто в отчете Государственного департамента Соединенных Штатов Америки о правах человека за 2018 год как один из примеров грубейших нарушений прав человека в Украине и нападений на журналистов и гражданских активистов.

Ранее нардеп Бужанский назвал "адским позорным бредом" желание языкового омбудсмена штрафовать детские кружки за русский язык.

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