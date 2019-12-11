Свободівець з Черкаської міськради погрожує вбити депутата Бужанського за захист російської мови

Депутат Черкаської міської ради від ВО "Свобода" Іван Косенко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook закликав депутата Верховної Ради від партії "Слуга народу" Максима Бужанського "не поспішати з ненавистю до української мови", написавши, що "Олесь Бузина погано закінчив".

Так, Косенко написав, що Бузина "погано закінчив".

"Олесь Бузина погано закінчив. Макс Бужанський, не поспішай з ненавистю до української мови", - написав депутат.

Бужанський відповів на пост Косенка в коментарях.

"Хлопчик, якщо ти мені погрожуєш, так роби це так, щоб не бути смішним. Чи не намагайся. Ти погрожуєш мені вбивством, як Бузині?" - запитав Бужанський.

На питання Бужанського про погрозу вбивством Косенко відповів, що не намагається пригрозити депутату Ради.

"Боронь Боже! Не погрожую. Я не вбивця. Олесь просто теж по лезу ходив, от і знайшлися люди, які за ним прийшли", - відповів Косенко.

Нагадаємо, що письменника і журналіста Олеся Бузину вбили біля його будинку в Києві в 2015 році. Убивць досі не знайшли.

Як повідомляли Українські Новини, справу про вбивство українського журналіста Олеся Бузини згадано у звіті Державного департаменту Сполучених Штатів Америки про права людини за 2018 рік як один з прикладів грубих порушень прав людини в Україні і нападів на журналістів та громадських активістів.

Раніше нардеп Бужанський назвав "пекельною ганебною маячнею" бажання мовного омбудсмена штрафувати дитячі гуртки за російську мову.