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11 грудня 2019, середа, 23:40 10
Верховна Рада і партії 2019-12-12T00:01:09+02:00
Українські Новини
Свободівець з Черкаської міськради погрожує вбити депутата Бужанського за захист російської мови

Свободівець з Черкаської міськради погрожує вбити депутата Бужанського за захист російської мови

Анна Рудык
Максим Бужанський, російська мова, Олесь Бузина
Максим Бужанський
Максим Бужанський

Депутат Черкаської міської ради від ВО "Свобода" Іван Косенко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook закликав депутата Верховної Ради від партії "Слуга народу" Максима Бужанського "не поспішати з ненавистю до української мови", написавши, що "Олесь Бузина погано закінчив".

Так, Косенко написав, що Бузина "погано закінчив".

"Олесь Бузина погано закінчив. Макс Бужанський, не поспішай з ненавистю до української мови", - написав депутат.

Бужанський відповів на пост Косенка в коментарях.

"Хлопчик, якщо ти мені погрожуєш, так роби це так, щоб не бути смішним. Чи не намагайся. Ти погрожуєш мені вбивством, як Бузині?" - запитав Бужанський.

На питання Бужанського про погрозу вбивством Косенко відповів, що не намагається пригрозити депутату Ради.

"Боронь Боже! Не погрожую. Я не вбивця. Олесь просто теж по лезу ходив, от і знайшлися люди, які за ним прийшли", - відповів Косенко.

Нагадаємо, що письменника і журналіста Олеся Бузину вбили біля його будинку в Києві в 2015 році. Убивць досі не знайшли.

Як повідомляли Українські Новини, справу про вбивство українського журналіста Олеся Бузини згадано у звіті Державного департаменту Сполучених Штатів Америки про права людини за 2018 рік як один з прикладів грубих порушень прав людини в Україні і нападів на журналістів та громадських активістів.

Раніше нардеп Бужанський назвав "пекельною ганебною маячнею" бажання мовного омбудсмена штрафувати дитячі гуртки за російську мову.

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