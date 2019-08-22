Квентин Тарантино впервые станет отцом

56-летний известный режиссер Квентин Тарантино и его 35-летняя жена Даниэлла впервые станут родителями.

Об этом говорится в заявлении пары для журнала People.



"Даниэлла и Квентин Тарантино очень рады сообщить, что ожидают ребенка", - говорится в сообщении.



Сценарист-режиссер познакомился с Даниэллой, дочерью израильского певца и автора песен Цвика Пика, в 2009 году во время продвижения своего фильма "Бесславные ублюдки". Пара обручилась в июне 2017 года.



Как сообщали Українські Новини, Тарантино впервые за 55 лет женился на израильской певице Даниэлле Пик. Влюбленные провели свадебную церемонию в Беверли Хиллс, во всемирно известном ресторане Майкла Чоу.

Ранее стало известно, что два самых популярных актера Голливуда Бред Питт и Леонардо Дикаприо сыграют в новом фильме Квентина Тарантино: в сети появился первый постер.



Тем временем новый фильм Тарантино "Однажды в Голливуде" за первый уик-энд собрал 40,3 миллиона долларов. Это был самый лучший старт за всю карьеру режиссера.