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22 августа 2019, четверг, 09:10 458
Шоу-бизнес 2019-08-22T09:15:01+03:00
Українські Новини
Квентин Тарантино впервые станет отцом

Квентин Тарантино впервые станет отцом

Квентин Тарантино и Даниэлла Пик. Скриншот: Instagram/daniellapick
Квентин Тарантино и Даниэлла Пик. Скриншот: Instagram/daniellapick

56-летний известный режиссер Квентин Тарантино и его 35-летняя жена Даниэлла впервые станут родителями.

Об этом говорится в заявлении пары для журнала People.


"Даниэлла и Квентин Тарантино очень рады сообщить, что ожидают ребенка", - говорится в сообщении.

Сценарист-режиссер познакомился с Даниэллой, дочерью израильского певца и автора песен Цвика Пика, в 2009 году во время продвижения своего фильма "Бесславные ублюдки". Пара обручилась в июне 2017 года.

Как сообщали Українські Новини, Тарантино впервые за 55 лет женился на израильской певице Даниэлле Пик. Влюбленные провели свадебную церемонию в Беверли Хиллс, во всемирно известном ресторане Майкла Чоу.

Ранее стало известно, что два самых популярных актера Голливуда Бред Питт и Леонардо Дикаприо сыграют в новом фильме Квентина Тарантино: в сети появился первый постер.

Тем временем новый фильм Тарантино "Однажды в Голливуде" за первый уик-энд собрал 40,3 миллиона долларов. Это был самый лучший старт за всю карьеру режиссера.

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