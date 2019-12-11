Зеленский расширил свой визит в Париж до 3 дней с туристической целью, - СМИ

Президент Владимир Зеленский, после встречи в Нормандском формате, вернулся в Украину, где его ждали с одобрением. Однако, визит Зеленского в Париж по версии СМИ, помимо важных переговоров, был также связан и с туристической целью, что не впервые вызывает вопросы к главе государства. Об этом сообщает Европейская правда.

В частности, по версии ведомства, Зеленский прибыл в Париж на день раньше, то есть в воскресенье. Его заметил прогуливающимся по улицам французской столицы вместе со своими друзьями из ОПУ и СБУ в воскресный вечер, один из украинских журналистов, а у пресс-секретаря Президента в воскресенье была возможность выложить в инстаграм свое видео из-под Эйфелевой башни.

Обратно Зеленский вернулся во вторник, после 6 вечера. Об этом свидетельствует фотография из окна самолета, которую глава государства опубликовал сам на своей личной фейсбук-странице. Поскольку на момент вылета там была солнечная погода, то тени свидетельствуют: было около двух часов дня, что означает прибытие Президента в Украину поздним вечером.

В офисе Президента ведомству подтвердили, что украинская делегация прилетела за день до "нормандского саммита", заверив, что и в воскресенье, и в понедельник в Париже проходили рабочие совещания.

"Мы заканчивали подготовку к "нормандскому саммиту", было принято решение делать это в Париже, поскольку в Киеве постоянно возникают текущие вопросы, они отвлекают. В Париже этого меньше", – пояснил заместитель главы ОПГ.

В позднем возвращении он также не видит ничего плохого.

"Поскольку брифинг после саммита закончился глубокой ночью, было принято решение переночевать и вылететь на следующий день", – пояснил Тимошенко.

В СМИ также обсуждается вопрос, касаемый целесообразности расходования бюджетных средств на воскресный прилет. Как отмечает ведомство, стоимость одноместного номера с завтраком в пятизвездочном отеле Sofitel, где остановилась команда Президента, на booking.com стартует от 500 евро за ночь, поэтому даже со скидками за массовость дополнительная ночевка большой украинской делегации обошлась государству достаточно дорого. К тому же, стоянка самолета в аэропорту не бесплатна.

К Зеленскому ранее также возникали вопросы. Но именно Нормандский саммит показал очевидность нецелесообразности растрат.

Как сообщали Українські Новини, во время встречи в нормандском формате в Елисейском дворце, Владимир Зеленский перепутал кресла, и прошел к месту, которое было приготовлено для Владимира Путина.

Также Зеленский подписал государственный бюджет на 2020 год, согласно которому должны увеличить финансирование социальных выплат и других не менее важных сфер.