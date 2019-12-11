Суд арестовал пенсионера-мошенника, продававшего место в "Слуге народа" за €1,5 млн

Голосеевский районный суд арестовал пенсионера, который подозревается в попытке продать место в Верховной Раде от "Слуги народа" за 1,5 миллиона евро в Киеве и установил альтернативный залог в размере 200 тыс. гривен.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Также суд обязал подозреваемого, в случае внесения залога, носить электронный браслет контроля и сдать загранпаспорт.

Мера пресечения была избрана 29 ноября.

Как сообщали Українськi Новини, СБУ задержала подозреваемых в попытке продать место в Раде за 1,5 млн евро в Киеве. Подозреваемые обещали женщине из Полтавской области попадание в список "Слуги народа".