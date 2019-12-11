В Украине закроют много угольных шахт

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил, что правительство планирует закрыть много государственных угольных шахт.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минэкоэнерго, передают Українські Новини.

"Мы планируем закрыть много государственных угольных шахт", - сказал Оржель.

Также министр добавил, что правительство планирует разработать концепцию перехода на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) до 2050 года.

Как сообщали Українські Новини, Минэкоэнерго намерено обложить налогом на выбросы СО2 все углеводородное топливо.

В декабре 2018 года Верховная Рада увеличила ставку налога за выбросы углекислого газа в 24,4 раза с 0,41 гривны/тонна до 10 гривен/тонна с 1 января 2019 года.

Также сообщалось, что в Украине складывается катастрофическая ситуация с накоплением угля на складах ТЭС.