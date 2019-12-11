подписаться на рассылку
23.5 23.8
25.85 26.4
˟
11 декабря 2019, среда, 14:22 477
Экономика 2019-12-11T14:30:01+02:00
Українські Новини
В Украине закроют много угольных шахт

В Украине закроют много угольных шахт

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Каменный уголь, Угольные шахты, Государственные шахты

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил, что правительство планирует закрыть много государственных угольных шахт.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минэкоэнерго, передают Українські Новини.

"Мы планируем закрыть много государственных угольных шахт", - сказал Оржель.

Также министр добавил, что правительство планирует разработать концепцию перехода на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) до 2050 года.

Как сообщали Українські Новини, Минэкоэнерго намерено обложить налогом на выбросы СО2 все углеводородное топливо.

В декабре 2018 года Верховная Рада увеличила ставку налога за выбросы углекислого газа в 24,4 раза с 0,41 гривны/тонна до 10 гривен/тонна с 1 января 2019 года.

Также сообщалось, что в Украине складывается катастрофическая ситуация с накоплением угля на складах ТЭС.

Больше новостей о: Каменный уголь Угольные шахты Государственные шахты

Архив
Новости
"Платформа Бойко" требует уволить Монахову и отменить "языковой закон", который раскритиковала Венецианская комиссия 14:38
Гончарук за 100 дней работы продемонстрировал полный непрофессионализм, - Бойко 14:33
В Украине закроют много угольных шахт 14:22
Банки будут сохранять отделения при росте цифровых продаж, - "Финансовый клуб" 14:18
Прожиточный минимум для украинцев увеличат 14:08
больше новостей
Зеленский предложил Путину не тратить время на доказательства, что боевиков на Донбассе нет 02:40
Зеленский рассчитывает на максимально долгосрочный контракт по транзиту газа 02:40
Зеленский и Путин
Путин и Зеленский пожали друг другу руки, - Песков 19:26
Львы в зоопарке Бердянска. Фото:facebook.com/lioneldelange
Из Бердянского зоопарка пять львов вывезут в заповедник дикой природы в Африке 19:05
Путин приехал в Елисейский дворец с кортежем из десятков автомобилей и пожарными 17:43
больше новостей
Глава Полтавского облсовета Биленький перечислил собственные 200 тыс. гривен на отопление школ Решетиловщины, – СМИ 15:28
За неиспользование украинского языка будут штрафовать на 11 тысяч гривен, - языковой омбудсмен Монахова 10:34
Зеленский и Путин
Путин и Зеленский пожали друг другу руки, - Песков 19:26
Денис Малюська. Фото: facebook.com/Denis Malyuska
Министр юстиции похвастался, как он в ботинках залез на свой рабочий стол 20:59
Зеленский и Путин не достигли договоренностей по газовым вопросам, - Коболев 00:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok