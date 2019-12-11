Молдавский олигарх Плахотнюк просит политубежища в Украине, чтоб его не выдали РФ

Беглый молдавский олигарх Владимир Плахотнюк просит убежище в Украине. Об этом заявил мэр молдавского города Бельцы, политик Ренато Усатый, передает tv8.md.

По словам Усатого, Плахотнюк подал запрос на получение политического убежища в Украине некоторое время назад.

"Плахотнюк хотел бы получить убежище в Украине, поскольку страна не выдает своих граждан России, где он фигурирует в нескольких уголовных делах", - заявил он.

Он также уточнил, что Плахотнюк пока не может покинуть США, так как это может привести к отмене заявления о предоставлении убежища на американской территории. Также сообщается, что спецслужбы Молдовы выдали олигарху паспорт на чужое имя, объяснив это его участием в операции по спасению из плена молдавских заложников в Афганистане.

Как сообщали Українські Новини, председатель Демократической партии и до недавнего времени "теневой хозяин" Молдовы Влад Плахотнюк срочно покинул страну сразу после объявления об отставке бывшего правительства после блокирования неизвестными зданий госучреждений.

Ранее сообщалось, что лидера правящей Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка заочно арестовали в Российской Федерации и объявили в международный розыск.