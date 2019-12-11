Штрафи за російську мову: що передбачає мовний закон в Україні

Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який передбачає штрафи за невикористання української мови набув чинності 16 липня 2019 року.

Закон передбачає, що українська мова є обов'язковою в усіх сферах публічного життя.

Хто буде говорити українською

Всі громадяни України і ті, хто хоче стати громадянином України. Серед посадових осіб українською вільно повинні розмовляти всі представники держави, судді та адвокати, викладачі та медпрацівники.

Де будуть говорити українською

В публічному просторі, державному і комунальному секторах, у сфері обслуговування, у підписах і маркування товарів і послуг. В театральних виставах і при дубляж кінофільмів. На телебаченні, в інтернеті та друкованих ЗМІ. Скрізь. Передбачається, що держава гарантує право на отримання освіти державною мовою.

ЗМІ і сайти можуть видаватися на декількох мовах. Але в першу чергу – державною мовою.

Що робити нацменшинствам і тим, хто не знає української

Особам, які належать до корінних народів, нацменшин, іноземцям та особам без громадянства створюють належні умови для вивчення державної мови.

Як будуть контролювати дотримання норм документа

Пропонується штрафувати чиновників, депутатів, інших посадових осіб, якщо вони не користуються на роботі державною мовою.

Як повідомляли Українські Новини, український мовний закон критикують не тільки Росія, але і ряд інших країн. Зокрема Угорщина заявила, що блокуватиме членство України в НАТО до "вирішення проблеми угорської меншини" Закарпаття.