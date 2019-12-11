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11 декабря 2019, среда, 11:24 1641
Происшествия 2019-12-11T11:25:00+02:00
Українські Новини
Спасатели приостановили работы на месте сгоревшего колледжа в Одессе: есть угроза обрушения

Спасатели приостановили работы на месте сгоревшего колледжа в Одессе: есть угроза обрушения

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Пожар в Одессе, пожар в колледже, Угроза обвала
Пожар. Одесса. Фото: Думская
Пожар. Одесса. Фото: Думская

Спасатели приостановили работы на нескольких участках в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса из-за угрозы обрушения. Об этом сообщает ГСЧС в среду, 11 декабря.

"Работы в секторе А-3 приостановлены в связи с угрозой обрушения перекрытия 2-го этажа. Проводятся работы на первом этаже сектора А-1 в направлении сектора А-3 по установлению подпорных балок под второй этаж", – говорится в сообщении.

Во внутреннем дворе установлено 733 деревянных поддона и выгружено более двух тысяч тюков с сеном для амортизации при осуществлении демонтажа стены.

Проведены работы по демонтажу 5-го и 6-го этажей аварийной стены (сектор D). Демонтаж стены временно приостановлен.

Также указано, что у арки, для проведения работ по расчистке от строительного мусора места проведения поисковых работ на 6-м этаже (сектор В-1) задействован подъемный кран Терекс (60 т).

Как сообщали Українські Новини, в Одессе обрушили стену сгоревшего колежа.

Вероятной причиной пожара в колледже в Одессе могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года. Утром 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. 

Тем временем председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый заявил, что будут укреплены стены здания в Одесском колледже экономики, права и гост

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