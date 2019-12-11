Киевский завод превысил норму испарения ртути почти в 40 раз

В результате вредного производства на заводе "Радикал" в Киеве, который уже закрыли, остались значительные объемы ртути.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

В пресс-службе отметили, что загрязненная территория никак не ограждена и находится в зоне рядом с жилыми домами.

"Проведя измерения испарения ртути, получили показатель превышения нормы от 4-х до 16-ти раз на разных участках. Летом показатель достигает 0 до 40 раз. Загрязненная территория не ограждена и находится под охраной. Рядом построили два жилых дома, еще одно здание перестраивают под жилье", - говорится в сообщении.

Заместитель профильного министра Роман Абрамовский отметил, первоочередная задача на сегодня - закрыть периметр и ограничить доступ людей к площадке бывшего гидролизного цеха.

Проверка завода "Радикал". Фото: Министерство энергетики и защиты окружающей среды