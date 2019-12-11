Киевский завод превысил норму испарения ртути почти в 40 раз

В результате вредного производства на заводе "Радикал" в Киеве, который уже закрыли, остались значительные объемы ртути. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды. В пресс-службе отметили, что загрязненная территория никак не ограждена и находится в зоне рядом с жилыми домами. "Проведя измерения испарения ртути, получили показатель превышения нормы от 4-х до 16-ти раз на разных участках. Летом показатель достигает 0 до 40 раз. Загрязненная территория не ограждена и находится под охраной. Рядом построили два жилых дома, еще одно здание перестраивают под жилье", - говорится в сообщении. Заместитель профильного министра Роман Абрамовский отметил, первоочередная задача на сегодня - закрыть периметр и ограничить доступ людей к площадке бывшего гидролизного цеха. Проверка завода "Радикал". Фото: Министерство энергетики и защиты окружающей среды Завод "Радикал" расположен в Днепровском районе Киева. В советские времена здесь был засекреченный военный объект, за стенами которого изготавливали телескопы в подводных судов. Теперь, по данным министерства, это территория с более 200 тысячами тонн загрязненных строительных конструкций и грунтов. Как сообщали Українські Новини, ранее сотрудники ГосЧС в Одессе обнаружили 6 кг ртути на остановке. Напомним, в марте в центре Львова неизвестные разлили килограмм ртути. Спасатели механическим способом собрали около 1 кг ртути на площади 46 м.кв., отдельными ячейками, и обработали поверхность специальным раствором, а в сентябре в Черкассах спасатели ликвидировали разлив 9 килограмм ртути на одном из предприятий.