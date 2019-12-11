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11 декабря 2019, среда, 10:51 1484
Общество 2019-12-11T10:56:35+02:00
Українські Новини
Киевский завод превысил норму испарения ртути почти в 40 раз

Киевский завод превысил норму испарения ртути почти в 40 раз

Таня Войтюк
Завод Радикал, Минэкоэнерго, вредные вещества, Ртуть
Защита от вредных испарений. Фото: pexels
Защита от вредных испарений. Фото: pexels

В результате вредного производства на заводе "Радикал" в Киеве, который уже закрыли, остались значительные объемы ртути.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

В пресс-службе отметили, что загрязненная территория никак не ограждена и находится в зоне рядом с жилыми домами.

"Проведя измерения испарения ртути, получили показатель превышения нормы от 4-х до 16-ти раз на разных участках. Летом показатель достигает 0 до 40 раз. Загрязненная территория не ограждена и находится под охраной. Рядом построили два жилых дома, еще одно здание перестраивают под жилье", - говорится в сообщении.

Заместитель профильного министра Роман Абрамовский отметил, первоочередная задача на сегодня - закрыть периметр и ограничить доступ людей к площадке бывшего гидролизного цеха.

Проверка завода Проверка завода "Радикал". Фото: Министерство энергетики и защиты окружающей среды

Завод "Радикал" расположен в Днепровском районе Киева. В советские времена здесь был засекреченный военный объект, за стенами которого изготавливали телескопы в подводных судов. Теперь, по данным министерства, это территория с более 200 тысячами тонн загрязненных строительных конструкций и грунтов.

Как сообщали Українські Новини, ранее сотрудники ГосЧС в Одессе обнаружили 6 кг ртути на остановке.

Напомним, в марте в центре Львова неизвестные разлили килограмм ртути. Спасатели механическим способом собрали около 1 кг ртути на площади 46 м.кв., отдельными ячейками, и обработали поверхность специальным раствором, а в сентябре в Черкассах спасатели ликвидировали разлив 9 килограмм ртути на одном из предприятий.

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