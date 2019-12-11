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11 грудня 2019, середа, 10:51 28
Суспільство 2019-12-11T12:15:02+02:00
Українські Новини
Київський завод перевищив норму випаровування ртуті майже у 40 разів

Київський завод перевищив норму випаровування ртуті майже у 40 разів

Таня Войтюк
Завод Радикал, Мінекоенерго, небезпечні речовини, Ртуть
Захист від шкідливих випарів. Фото: pexels
Захист від шкідливих випарів. Фото: pexels

В результаті шкідливого виробництва на заводі "Радикал" у Києві, який вже закрили, залишилися значні обсяги ртуті.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища.

У прес-службі зазначили, що забруднена територія ніяк не огороджена і знаходиться в зоні поруч з житловими будинками.

"Провівши вимірювання випаровування ртуті, отримали показник перевищення норми від 4-х до 16-ти разів на різних дільницях. Влітку показник досягає 0 до 40 разів. Забруднена територія не огороджена і знаходиться під охороною. Поруч побудували два житлових будинки, ще одна будівля перебудовують під житло", - йдеться в повідомленні.

Заступник профільного міністра Абрамовський Роман зазначив, першочергове завдання на сьогодні - закрити периметр і обмежити доступ людей до майданчику колишнього гідролізного цеху.

Перевірка заводу Перевірка заводу "Радикал". Фото: Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища

Завод "Радикал" розташований у Дніпровському районі Києва. В радянські часи тут був засекречений військовий об'єкт, за стінами якого виготовляли телескопи для підводних кораблів. Тепер, за даними міністерства, це територія з понад 200 тисячами тонн забруднених будівельних конструкцій і грунтів.

Як повідомляли Українські Новини, раніше співробітники ДСНС в Одесі виявили 6 кг ртуті на зупинці.

Нагадаємо, в березні у центрі Львова невідомі розлили кілограм ртуті. Рятувальники механічним способом зібрали близько 1 кг ртуті на площі 46 м. кв., окремими осередками, і обробили поверхню спеціальним розчином, а у вересні у Черкасах рятувальники ліквідували розлив 9 кілограм ртуті на одному з підприємств.

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