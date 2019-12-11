Київський завод перевищив норму випаровування ртуті майже у 40 разів

В результаті шкідливого виробництва на заводі "Радикал" у Києві, який вже закрили, залишилися значні обсяги ртуті. Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища. У прес-службі зазначили, що забруднена територія ніяк не огороджена і знаходиться в зоні поруч з житловими будинками. "Провівши вимірювання випаровування ртуті, отримали показник перевищення норми від 4-х до 16-ти разів на різних дільницях. Влітку показник досягає 0 до 40 разів. Забруднена територія не огороджена і знаходиться під охороною. Поруч побудували два житлових будинки, ще одна будівля перебудовують під житло", - йдеться в повідомленні. Заступник профільного міністра Абрамовський Роман зазначив, першочергове завдання на сьогодні - закрити периметр і обмежити доступ людей до майданчику колишнього гідролізного цеху. Перевірка заводу "Радикал". Фото: Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища Завод "Радикал" розташований у Дніпровському районі Києва. В радянські часи тут був засекречений військовий об'єкт, за стінами якого виготовляли телескопи для підводних кораблів. Тепер, за даними міністерства, це територія з понад 200 тисячами тонн забруднених будівельних конструкцій і грунтів. Як повідомляли Українські Новини, раніше співробітники ДСНС в Одесі виявили 6 кг ртуті на зупинці. Нагадаємо, в березні у центрі Львова невідомі розлили кілограм ртуті. Рятувальники механічним способом зібрали близько 1 кг ртуті на площі 46 м. кв., окремими осередками, і обробили поверхню спеціальним розчином, а у вересні у Черкасах рятувальники ліквідували розлив 9 кілограм ртуті на одному з підприємств.