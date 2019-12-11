Київський завод перевищив норму випаровування ртуті майже у 40 разів

В результаті шкідливого виробництва на заводі "Радикал" у Києві, який вже закрили, залишилися значні обсяги ртуті.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища.

У прес-службі зазначили, що забруднена територія ніяк не огороджена і знаходиться в зоні поруч з житловими будинками.

"Провівши вимірювання випаровування ртуті, отримали показник перевищення норми від 4-х до 16-ти разів на різних дільницях. Влітку показник досягає 0 до 40 разів. Забруднена територія не огороджена і знаходиться під охороною. Поруч побудували два житлових будинки, ще одна будівля перебудовують під житло", - йдеться в повідомленні.

Заступник профільного міністра Абрамовський Роман зазначив, першочергове завдання на сьогодні - закрити периметр і обмежити доступ людей до майданчику колишнього гідролізного цеху.

Перевірка заводу "Радикал". Фото: Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища