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07 ноября 2019, четверг, 12:55 1609
Происшествия 2019-11-07T13:00:01+02:00
Українські Новини
Возле остановки в Одессе обнаружили 6 кг ртути

Возле остановки в Одессе обнаружили 6 кг ртути

Спасатели, Ртуть, ГосЧС, опасные вещества

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) обнаружили бутылку с 5,6 кг ртути возле остановки общественного транспорта в Одессе.

Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС в Одесской области, передают Українські Новини.

"Прибыв на место вызова, сотрудники отделения радиохимической и бактериологической защиты аварийно-спасательного отряда специального назначения изъяли ртуть. Последняя была в стеклянной бутылке весом 5,6 кг", - сообщило ведомство.

Емкость с ртутью нашли на ул. Маловского, 1 за трамвайной остановкой.

Как сообщали Українські Новини, в марте в центре Львова неизвестные разлили килограмм ртути. Спасатели механическим способом собрали около 1 кг ртути на площади 46 м.кв., отдельными ячейками, и обработали поверхность специальным раствором.

В сентябре в Черкассах спасатели ликвидировали разлив 9 килограмм ртути на одном из предприятий. Специалисты ГосЧС изъяли с места происшествия еще 5 резиновых колб для хранения промышленной ртути. Это самое большое количество ртути, которую одновременно были изъяты на месте происшествия в этом году.

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