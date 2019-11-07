Возле остановки в Одессе обнаружили 6 кг ртути

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) обнаружили бутылку с 5,6 кг ртути возле остановки общественного транспорта в Одессе.

Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС в Одесской области, передают Українські Новини.

"Прибыв на место вызова, сотрудники отделения радиохимической и бактериологической защиты аварийно-спасательного отряда специального назначения изъяли ртуть. Последняя была в стеклянной бутылке весом 5,6 кг", - сообщило ведомство.

Емкость с ртутью нашли на ул. Маловского, 1 за трамвайной остановкой.

Как сообщали Українські Новини, в марте в центре Львова неизвестные разлили килограмм ртути. Спасатели механическим способом собрали около 1 кг ртути на площади 46 м.кв., отдельными ячейками, и обработали поверхность специальным раствором.

В сентябре в Черкассах спасатели ликвидировали разлив 9 килограмм ртути на одном из предприятий. Специалисты ГосЧС изъяли с места происшествия еще 5 резиновых колб для хранения промышленной ртути. Это самое большое количество ртути, которую одновременно были изъяты на месте происшествия в этом году.