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10 декабря 2019, вторник, 23:08 162
Политика 2019-12-11T00:45:01+02:00
Українські Новини
Россия предложила США продлить договор по вооружениям

Россия предложила США продлить договор по вооружениям

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
ДСНВ, Договор о вооружении, США, Россия

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва получила предложение о продлении договора о СНВ (Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) и предложила принять соглашения о недопустимости развязывания ядерной войны. Об этом он сказал во вторник, 10 декабря, после встречи с госсекретарем США Майком Помпео, пишет Интерфакс.

Лавров также заявил, что РФ на встрече согласилась принять на уровне президентов заявление о недопустимости развязывания ядерной войны.

"Тоже это предложение остается на столе", - сказал он.

Кроме того, российский министр сообщил о готовности поддержать решение Китая подключиться к переговорам по разоружению, отметив, что пока Пекин не соглашается на это.

Ранее сообщалось, что США официально выходят из ядерного договора с Россией.

Как сообщали Українські Новини, в ООН договорились о запрете ядерного оружия, но США и Франция поддерживать договоренность отказались.

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