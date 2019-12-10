Россия предложила США продлить договор по вооружениям

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва получила предложение о продлении договора о СНВ (Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) и предложила принять соглашения о недопустимости развязывания ядерной войны. Об этом он сказал во вторник, 10 декабря, после встречи с госсекретарем США Майком Помпео, пишет Интерфакс.

Лавров также заявил, что РФ на встрече согласилась принять на уровне президентов заявление о недопустимости развязывания ядерной войны.

"Тоже это предложение остается на столе", - сказал он.

Кроме того, российский министр сообщил о готовности поддержать решение Китая подключиться к переговорам по разоружению, отметив, что пока Пекин не соглашается на это.

Ранее сообщалось, что США официально выходят из ядерного договора с Россией.

Как сообщали Українські Новини, в ООН договорились о запрете ядерного оружия, но США и Франция поддерживать договоренность отказались.