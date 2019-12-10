Власти Британии вернут награды моряку-гею, отобранные 26 лет назад

Министерство обороны Великобритании извинилось перед 68-летним ветераном - моряком Джо Усалисом за проявление дискриминации и увольнение за гомосексуальность, а также пообещало вернуть забранные награды в 1993 году. Об этом передает Российская служба ВВС.

Британское министерство обороны вернет бывшему военному моряку награды, отобранные у него при увольнении в 1993 году по причине его нетрадиционной сексуальной ориентации.

Радист Джо Усалис прослужил в военном флоте 18 лет, скрывая свои сексуальные предпочтения. Запрет на военную службу для геев существовал в Соединенном Королевстве до 2000 года.

Моряк участвовал в Фолклендской кампании и шесть раз был в служебных командировках в Северной Ирландии.

Усалиса уволили с формулировкой "за поведение, несовместимое с флотским порядком и дисциплиной", что подразумевало лишение наград: медали "За долгую беспорочную службу" и трех значков отличника службы.

68-летний ветеран, проживающий ныне в Саутгемптоне, говорит, что после изгнания долго не мог найти работу и дошел до того, что собирал для еды неубранную картошку на фермерских полях.

Он не требует материальной компенсации, а хочет лишь моральной реабилитации и возвращения наград.

"Флот был для меня всем, а не просто местом работы, - говорит Джо Усалис. - Чтобы служить, мне приходилось скрывать другую важную часть себя, и я так и поступал, потому что любил флотскую жизнь. Но потом мне не оставили выбора".

Медаль и значки будут повторно вручены Джо Усалису в ходе официальной церемонии. Восстановить свои права ему помогла правозащитная группа "Либерти".

"Министерство обороны в прошлом десятилетиями ужасным образом дискриминировало секс-меньшинства, вмешивалось в частную жизнь людей, проводило унизительные расследования и разрушало карьеры и судьбы", - говорит юрист "Либерти" Эмма Нортон, взявшая на себя роль адвоката Джо Усалиса. Министерство обороны принесло ему извинения.

"Мы признаем нашу прежнюю политику в отношении военной службы гомосексуалов дискриминационной, неправедливой и ошибочной", - говорится в заявлении ведомства.

Случай Джо Усалиса в свое время не был единичным. Нынешнее решение должно послужить прецедентом для пересмотра других подобных дел.

"Ветераны-геи должны знать, что они не одиноки, и заслуживают такого же признания, как я", - говорит Джо Усалис.

Как сообщали Українські Новини, ранее второй доброволец в истории ВСУ сделал открытое признание своей гомосексуальной ориентации.

Позднее, радикалы избили ветерана АТО, признавшегося в гомосексуализме.