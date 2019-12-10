Из-за низкого спроса "Укрэнерго" по максимуму ограничивает импорт электроэнергии

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго", которой ранее НКРЭКУ собиралась повысить тариф на передачу электроэнергии, максимально ограничивает импорт электрической энергии из-за низкого спроса.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанностей директора "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук в ходе заседания Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 10 декабря, передают Українські Новини.

"В объединенной энергосистеме Украины ситуация пониженного спроса продолжается, по причине погоды и низкого уровня промышленного производства, поэтому мы практически полностью ограничиваем возможности для импортеров, внося корректировки в графики, в ночные часы они по нулям идут, в отдельные часы дня идет небольшой объем импорта", - сказал он.

Также Ковальчук отметил, что конца декабря тяжело спрогнозировать, будут ли поступать значительные объемы импорта, которые наблюдались в первой половине октября.

Как сообщали Українські Новини, в "Укрэнерго" признали, что отключают украинские электростанции из-за российского импорта.

Ранее тариф "Укрэнерго" на электроэнергию хотели снизить в 2 раза.