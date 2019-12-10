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10 декабря 2019, вторник, 16:59 62
Экономика 2019-12-10T17:28:15+02:00
Українські Новини
Из-за низкого спроса "Укрэнерго" по максимуму ограничивает импорт электроэнергии

Из-за низкого спроса "Укрэнерго" по максимуму ограничивает импорт электроэнергии

Таня Войтюк
Электроэнергия, импорт электроэнергии, НКРЭКУ, Укрэнерго
Электроэнергия. Фото: pixabay
Электроэнергия. Фото: pixabay

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго", которой ранее НКРЭКУ собиралась повысить тариф на передачу электроэнергии, максимально ограничивает импорт электрической энергии из-за низкого спроса.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанностей директора "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук в ходе заседания Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 10 декабря, передают Українські Новини.

"В объединенной энергосистеме Украины ситуация пониженного спроса продолжается, по причине погоды и низкого уровня промышленного производства, поэтому мы практически полностью ограничиваем возможности для импортеров, внося корректировки в графики, в ночные часы они по нулям идут, в отдельные часы дня идет небольшой объем импорта", - сказал он.

Также Ковальчук отметил, что конца декабря тяжело спрогнозировать, будут ли поступать значительные объемы импорта, которые наблюдались в первой половине октября.

Как сообщали Українські Новини, в "Укрэнерго" признали, что отключают украинские электростанции из-за российского импорта.

Ранее тариф "Укрэнерго" на электроэнергию хотели снизить в 2 раза.

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