Прямые поставки российского газа позволят снизить тарифы, – Левочкин

Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Сергей Левочкин, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что прямые поставки в Украину российского природного газа позволят позволят снизить коммунальные тарифы для граждан Украины.

Об этом говорится на официальном веб-сайте политика.

"В рамках переговоров были два важных направления - это мир на Донбассе и новые газовые соглашения. Украина традиционно - крупнейший транзитер российского топлива в Европу. Мы должны сохранить данную функцию, потому что это обеспечивает доходы украинского бюджета и создает много рабочих мест", – подчеркнул Левочкин.

Народный депутат добавил, что прямые поставки российского газа позволят снизить коммунальные тарифы для наших граждан.

"Поставки российского газа позволят снизить "платежку" для каждого гражданина Украины. Кроме того, это создаст новые возможности для отечественных предприятий, поскольку увеличит их рентабельность. Поэтому мы ожидает, что парижский саммит превратился в ряд практических решений по миру и энергетике", – отметил оппозиционный политик.