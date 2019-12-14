Витамин D: что это, зачем и с чем его едят

Встаем и идем на работу - темно. Идем домой с работы - темно. Знакомо? А еще и тревожность преследует, и справиться с ней не так уж и легко. Сложно в таких условиях сохранять хорошее настроение и самочувствие. Вставать с постели не хочется, а предложение выйти и прогуляться в любимый парк далеко не у всех вызывает восторг. В чем причина? Врачи говорят, что часто слабость и немотивированность могут быть следствиями недостатка в организме витамина D. Зачем нам нужен витамин D и откуда его взять - рассказывают Українські Новини. Диетолог Рамона Лемберт рассказала, что витамин D - это жирорастворимый витамин, который помогает усваивать и поддерживать в организме уровень кальция, фосфора и других полезных веществ. Пользу этого витамина крайне сложно переоценить, говорят врачи. Вот лишь небольшой перечень свойств, которыми обладает это уникальное вещество: Формирует и поддерживает крепость человеческого скелета Улучшает развитие и функциональность мозга Послабляет воспалительные процессы в организме Дефицит витамина может по-разному влиять на организм. Врачи утверждают, что его дневная норма сугубо индивидуальна для каждого человека, как и симптоматика его недостатка. Среди симптомов дефицита выделяют: Кашель Усталость Простудные проявления Плохое состояние костей и зубов Специалисты также рассказывают, что существуют предпосылки для развития дефицита этого витамина, и определенные группы людей страдают им чаще, чем другие. Опасаться проблем со здоровьем стоит следующим людям: Старше 55-ти Темнокожим (из-за обилия меланина, который задерживает солнечные лучи) Страдающим депрессией, проблемами с суставами и кишечником, хроническими головными болями Веганам и вегетарианцам Офисным работникам Тем, кто принимает лекарства от повышенного холестерина Разумеется, выход есть. Диетологи и терапевты составили список продуктов, которые содержат в себе нужное количество витамина. В перечень самых богатых витамином D продуктах попали: Жирная рыба - лосось, сардины Красное мясо Желток Злаки Тофу Апельсиновый сок Сыр Несмотря на все рекомендации, специалисты все же советуют непременно обратиться к своему лечащему врачу, если вы почувствовали какие-либо из симптомов дефицита витамина. В этом случае врач может назначить дополнительную диету или витамины в таблетках. Напоминаем, что ранее Ульяна Супрун рассказала о том, зачем нужен витамин В12 и как проявляется его недостаточность.