Витамин D: что это, зачем и с чем его едят

Встаем и идем на работу - темно. Идем домой с работы - темно. Знакомо? А еще и тревожность преследует, и справиться с ней не так уж и легко. Сложно в таких условиях сохранять хорошее настроение и самочувствие. Вставать с постели не хочется, а предложение выйти и прогуляться в любимый парк далеко не у всех вызывает восторг. В чем причина? Врачи говорят, что часто слабость и немотивированность могут быть следствиями недостатка в организме витамина D. Зачем нам нужен витамин D и откуда его взять - рассказывают Українські Новини.

Диетолог Рамона Лемберт рассказала, что витамин D - это жирорастворимый витамин, который помогает усваивать и поддерживать в организме уровень кальция, фосфора и других полезных веществ. Пользу этого витамина крайне сложно переоценить, говорят врачи. Вот лишь небольшой перечень свойств, которыми обладает это уникальное вещество:

Формирует и поддерживает крепость человеческого скелета

Улучшает развитие и функциональность мозга

Послабляет воспалительные процессы в организме

Дефицит витамина может по-разному влиять на организм. Врачи утверждают, что его дневная норма сугубо индивидуальна для каждого человека, как и симптоматика его недостатка. Среди симптомов дефицита выделяют:

Кашель

Усталость

Простудные проявления

Плохое состояние костей и зубов

Специалисты также рассказывают, что существуют предпосылки для развития дефицита этого витамина, и определенные группы людей страдают им чаще, чем другие. Опасаться проблем со здоровьем стоит следующим людям:

Старше 55-ти

Темнокожим (из-за обилия меланина, который задерживает солнечные лучи)

Страдающим депрессией, проблемами с суставами и кишечником, хроническими головными болями

Веганам и вегетарианцам

Офисным работникам

Тем, кто принимает лекарства от повышенного холестерина

Разумеется, выход есть. Диетологи и терапевты составили список продуктов, которые содержат в себе нужное количество витамина. В перечень самых богатых витамином D продуктах попали:

Жирная рыба - лосось, сардины

Красное мясо

Желток

Злаки

Тофу

Апельсиновый сок

Сыр

Несмотря на все рекомендации, специалисты все же советуют непременно обратиться к своему лечащему врачу, если вы почувствовали какие-либо из симптомов дефицита витамина. В этом случае врач может назначить дополнительную диету или витамины в таблетках.

Напоминаем, что ранее Ульяна Супрун рассказала о том, зачем нужен витамин В12 и как проявляется его недостаточность.