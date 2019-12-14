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14 декабря 2019, суббота, 07:30 73
Lifestyle 2019-12-14T07:30:03+02:00
Українські Новини
Витамин D: что это, зачем и с чем его едят

Витамин D: что это, зачем и с чем его едят

Роман Евланов
Зима, Витамины, здоровое питание, Продукты питания, витамин D
Витамин D. Фото: alev.biz
Витамин D. Фото: alev.biz

Встаем и идем на работу - темно. Идем домой с работы - темно. Знакомо? А еще и тревожность преследует, и справиться с ней не так уж и легко. Сложно в таких условиях сохранять хорошее настроение и самочувствие. Вставать с постели не хочется, а предложение выйти и прогуляться в любимый парк далеко не у всех вызывает восторг. В чем причина? Врачи говорят, что часто слабость и немотивированность могут быть следствиями недостатка в организме витамина D. Зачем нам нужен витамин D и откуда его взять - рассказывают Українські Новини.

Диетолог Рамона Лемберт рассказала, что витамин D - это жирорастворимый витамин, который помогает усваивать и поддерживать в организме уровень кальция, фосфора и других полезных веществ. Пользу этого витамина крайне сложно переоценить, говорят врачи. Вот лишь небольшой перечень свойств, которыми обладает это уникальное вещество:

  • Формирует и поддерживает крепость человеческого скелета
  • Улучшает развитие и функциональность мозга
  • Послабляет воспалительные процессы в организме

Дефицит витамина может по-разному влиять на организм. Врачи утверждают, что его дневная норма сугубо индивидуальна для каждого человека, как и симптоматика его недостатка. Среди симптомов дефицита выделяют:

  • Кашель
  • Усталость
  • Простудные проявления
  • Плохое состояние костей и зубов

Специалисты также рассказывают, что существуют предпосылки для развития дефицита этого витамина, и определенные группы людей страдают им чаще, чем другие. Опасаться проблем со здоровьем стоит следующим людям:

  • Старше 55-ти
  • Темнокожим (из-за обилия меланина, который задерживает солнечные лучи)
  • Страдающим депрессией, проблемами с суставами и кишечником, хроническими головными болями
  • Веганам и вегетарианцам
  • Офисным работникам
  • Тем, кто принимает лекарства от повышенного холестерина

Разумеется, выход есть. Диетологи и терапевты составили список продуктов, которые содержат в себе нужное количество витамина. В перечень самых богатых витамином D продуктах попали:

  • Жирная рыба - лосось, сардины
  • Красное мясо
  • Желток
  • Злаки
  • Тофу
  • Апельсиновый сок
  • Сыр

Несмотря на все рекомендации, специалисты все же советуют непременно обратиться к своему лечащему врачу, если вы почувствовали какие-либо из симптомов дефицита витамина. В этом случае врач может назначить дополнительную диету или витамины в таблетках.

Напоминаем, что ранее Ульяна Супрун рассказала о том, зачем нужен витамин В12 и как проявляется его недостаточность. 

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