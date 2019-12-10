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10 декабря 2019, вторник, 15:39 109
Экономика 2019-12-10T15:39:51+02:00
Українські Новини
Часть центрального железнодорожного вокзала в Киеве хотят сдать в аренду

Часть центрального железнодорожного вокзала в Киеве хотят сдать в аренду

Елизавета Кесельман
Укрзализныця, Жд вокзал, Киевский вокзал, Реконструкция
Реконструкция ЖД вокзала в Киеве.Фото: facebook./Kravtsov.Evg
Реконструкция ЖД вокзала в Киеве.Фото: facebook./Kravtsov.Evg

Акционерное общество "Укрзализныця" намерено выбрать партнера для реконструкции Центрального железнодорожного вокзала в Киеве. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передают Українськi Новини.

"Современный, удобный, без хаотично запаркованных автомобилей и стихийной торговли. Именно таким я вижу Центральный железнодорожный вокзал в Киеве. Его редевелопмент начинаем изнутри. Уже в ближайшие несколько месяцев планируем через систему Prozorro максимально открыто выбрать партнера, который возьмет в аренду торговые площади на Центральном, Южном вокзале и конкорсе (свыше 10 тыс. квадратных метров)", - написал он.

Фото: facebook.com/Kravtsov.EvgФото: facebook.com/Kravtsov.Evg

По словам Кравцова, торговые точки, мешающие пассажирам или портящие интерьер, будут ликвидированы, зато удобные и неиспользованные площади будут отданы под коммерцию.

Кравцов добавил, что на обустройство новых торговых мест потенциальный арендатор потратит около 70 млн гривен.

"Благодаря такому подходу будет реконструирован изнутри вокзал и значительно увеличены доходные поступления "Укрзализныци": рассчитываем на рост в 7 раз. Пока же с начала 2019 вокзал нанес компании больше 87 млн ​​гривен убытков", - написал предправления.

Кравцов добавил, что ранее не предоставлялось возможности реконструкции вокзала из-за того, что у руководства "Укрзализныци" были связаны руки политической бюрократией.

Также Кравцов написал, что в дальнейшем планируется реконструировать привокзальные площади, передать часть площадей в концессию, и на базе железнодорожного вокзала появится торгово-развлекательный центр.

Как сообщали Українськi Новини, "Укрзализныця" просила Раду и Кабмин выделить 7,1 млрд гривен из госбюджета.

Также аудит на "Укрзализныци" выявил хищения в 50,9 млн гривен.

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Реконструкция ЖД вокзала в Киеве.Фото: facebook./Kravtsov.Evg
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