Частину центрального залізничного вокзалу в Києві хочуть здати в оренду

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" має намір вибрати партнера для реконструкції Центрального залізничного вокзалу в Києві. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав голова правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов, передають Українські Новини.

"Сучасний, зручний, без хаотично запаркованих автомобілів та стихійної торгівлі. Саме таким я бачу Центральний залізничний вокзал у Києві. Його редевелопмент починаємо зсередини. Вже в найближчі кілька місяців плануємо через систему Prozorro максимально відкрито вибрати партнера, який візьме в оренду торгові площі на Центральному, Південному вокзалі і конкорсі (понад 10 тис. квадратних метрів)", - написав він.

Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg

За словами Кравцова, торгові точки, які заважають пасажирам або псують інтер'єр, будуть ліквідовані, натомість зручні і невикористані площі будуть віддані під комерцію.

Кравцов додав, що на облаштування нових торгових місць потенційний орендар витратить близько 70 млн гривень.

"Завдяки такому підходу буде реконструйовано зсередини вокзал і значно збільшені дохідні надходження "Укрзалізниці": розраховуємо на зростання в 7 разів. Поки ж з початку 2019 вокзал завдав більше 87 млн гривень збитків", - написав голова правління.

Кравцов додав, що раніше не надавалося можливості реконструкції вокзалу з-за того, що у керівництва "Укрзалізниці" були зв'язані руки політичною бюрократією.

Також Кравцов написав, що в подальшому планується реконструювати привокзальні площі, передати частину площ в концесію, і на базі залізничного вокзалу з'явиться торгово-розважальний центр.

Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниця" просила Раду і Кабмін виділити 7,1 млрд гривень із держбюджету.

Аудит на "Укрзалізниці" виявив розкрадання у 50,9 млн гривень.