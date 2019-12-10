Трагедия в больнице в Чехии: погибло шестеро, подозреваемый застрелился

В городе Острава (Чехия) в больнице произошла стрельба. Погибло шестеро человек, а сам виновник происшествия совершил самоубийство. Об этом сообщает официальная страница чешской полиции в Twitter.

Полицейская машина была вызвана в больницу около семи утра, именно тогда нападавший вошел в здание больницы и открыл огонь в приемном покое. Пострадали пациенты и посетители, а подозреваемый скрылся от преследования на автомобиле Renault Laguna.

Полицейские сразу же начали поиски стрелка и вскоре обнаружили потенциального нападавшего с простреленной головой в собственной машине недалеко от больницы. В твиттере полицейского участка попросили помочь в поисках и опубликовали фото человека, которого подозревают в массовом убийстве. Губернатор Моравскосилезского края Ибо Вонда сказал, что это происшествие - действительно трагедия, а министр здравоохранения Чехии отменил важную поездку, чтобы нанести визит в больницу Остравы.

Подозреваемый в стрельбе. Фото: twitter.com/PolicieCZ

Как сообщает полиция, подозреваемый пристрелил шесть человек (ранее сообщалось, что жертв четверо). Сотрудников больницы в это время удалось изолировать в отдельном помещении до прибытия полицейского наряда.

Мотив нападения остался неизвестен. Чешская полиция пристально следит за аэропортами и вокзалами.

Ранее Українські Новини сообщали о пожаре в салоне автобуса в Житомирской области.