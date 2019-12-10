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10 декабря 2019, вторник, 14:18 43
Экономика 2019-12-10T15:00:02+02:00
Українські Новини
ЕБА отмечает готовность власти к диалогу с бизнесом

ЕБА отмечает готовность власти к диалогу с бизнесом

Надежда Комендантова
ЕБА, Анна Деревянко

Европейская бизнес ассоциация отмечает готовность власти к диалогу с бизнесом.

Об этом в интервью Українським новинам сказала исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко. 

“В начале каденции новой власти нам казалось, что наше мнение не нужно. Потому что было монобольшинство в парламенте, потому что была такая поддержка общественности, что якобы не требовалось мнения бизнес-сообщества. Но с начала осени нас привлекают к диалогу”, - сказала она.

Деревянко отметила, что иногда складывается впечатление, что представители ассоциации живут в парламенте, в разных парламентских комитетах и рабочих группах.

“Поэтому диалог есть - 100%. Диалог есть с правительством и Офисом Президента”, - сказала она.

Также Деревянко добавила, что, если ЕБА как бизнес-сообществу, что-то не нравится в том или ином законопроекте, они об этом говорят и их мнение слышат.

Как сообщали Українськi Новини, Европейская бизнес ассоциация выступает против ретроспективного пересмотра "зеленого тарифа".

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