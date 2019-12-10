подписаться на рассылку
23.5 23.85
25.85 26.4
˟
  • Новости
  • Экономика
  • ЕБА прогнозирует увеличение объема нелегальной торговли после вступления в силу торговой наценки на сигареты
10 декабря 2019, вторник, 13:18 45
Экономика 2019-12-10T13:18:33+02:00
Українські Новини
ЕБА прогнозирует увеличение объема нелегальной торговли после вступления в силу торговой наценки на сигареты

ЕБА прогнозирует увеличение объема нелегальной торговли после вступления в силу торговой наценки на сигареты

Надежда Комендантова
ЕБА, Сигареты

Европейская Бизнес Ассоциация прогнозирует увеличение объема нелегальной торговли после вступления в силу нормы закона №1049, которая устанавливает торговую наценку на сигареты.

Об этом в интервью Українським Новинам сказала исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко. 

По ее словам, если после правки цена на сигареты не будет увеличена,сумма налога остается неизменной, маржа торговли увеличится, а маржа производителя станет существенно меньше, что делает производство сигарет невыгодным.

В случае если цена на табачные изделия повысится, это может спровоцировать снижение официального спроса.

“Люди курить меньше не станут, но будут искать более дешевые сигареты. А более дешевые сигареты предлагает нелегальный производитель. Соответственно, государство будет терять в виде налоговых поступлений, потому что будет сокращаться торговля легальным табаком, будут терять производители, так как будут получать меньше выручки, люди будут курить также”, - сказала Деревянко.

 Она добавила, что в этом случае нелегальный бизнес будет процветать и объем нелегальной торговли может повыситься с 8,4% до 20%.

Как сообщали Українськi Новини, ассоциация "Укртютюн" считает, что принятое Верховной Радой требование к производителям сигарет о реализации продукции оптовикам по цене, не превышающей 80% максимальной розничной цены с учетом НДС и акцизных сборов приведет к подорожанию сигарет в среднем на 18% в 2020 году.

Табачные компании "Philip Morris Украина", "Джей Ти Интернешнл Украина" ("JTI-Украина"), British American Tobacco и Imperial Tobacco Production Ukraine заявляют о возникновении риска закрытия своих табачных фабрик в связи с законодательным урегулированием торговой наценки на сигареты.

Ранее Верховная Рада обязала производителей и импортеров табачных изделий реализовать свою продукцию субъектам оптовой торговли по ценам, не превышающим 80% установленной максимальной розничной цены с учетом НДС и акцизного сбора до 1 января 2021 года.

Больше новостей о: ЕБА Сигареты

Архив
Новости
ЕБА прогнозирует увеличение объема нелегальной торговли после вступления в силу торговой наценки на сигареты 13:18
Жена Зеленская инициирует присоединение Украины к инициативе за гендерное равенство 12:50
Умер бывший мэр Москвы Лужков 12:43
Легализация игорного бизнеса принесет в госбюджет миллиарды гривен ежегодно, - Визиров 12:40
Разумков подписал закон о перезагрузке ГБР: Трубу и его замов уволят 12:32
больше новостей
Международный суд Гааги опубликовал отчет по иску Украины против России 17:12
За коммуналку украинцы платят больше, но долги растут: что будет с тарифами в 2020 08:13 Инфографика
От -9 ночью до +13 днем: во вторник в Украине будет контрастная погода 13:50 Карта
Зеленский и Путин
Путин и Зеленский пожали друг другу руки, - Песков 19:26
Львы в зоопарке Бердянска. Фото:facebook.com/lioneldelange
Из Бердянского зоопарка пять львов вывезут в заповедник дикой природы в Африке 19:05
больше новостей
Задержание провокатора на Майдане. Фото: Цензор.нет
Фото дня: на Майдане задержали мужчину, бросившего яйца в Порошенко 22:27
Зеленский и Путин
Путин и Зеленский пожали друг другу руки, - Песков 19:26
Зеленский и Путин не достигли договоренностей по газовым вопросам, - Коболев 00:00
В Венгрии назвали условие вступления Украины в НАТО 17:35
Гройсман поддержал Зеленского и не пошел на Майдан к Порошенко 23:15
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok