ЕБА прогнозирует увеличение объема нелегальной торговли после вступления в силу торговой наценки на сигареты

Европейская Бизнес Ассоциация прогнозирует увеличение объема нелегальной торговли после вступления в силу нормы закона №1049, которая устанавливает торговую наценку на сигареты.

Об этом в интервью Українським Новинам сказала исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко.

По ее словам, если после правки цена на сигареты не будет увеличена,сумма налога остается неизменной, маржа торговли увеличится, а маржа производителя станет существенно меньше, что делает производство сигарет невыгодным.

В случае если цена на табачные изделия повысится, это может спровоцировать снижение официального спроса.

“Люди курить меньше не станут, но будут искать более дешевые сигареты. А более дешевые сигареты предлагает нелегальный производитель. Соответственно, государство будет терять в виде налоговых поступлений, потому что будет сокращаться торговля легальным табаком, будут терять производители, так как будут получать меньше выручки, люди будут курить также”, - сказала Деревянко.

Она добавила, что в этом случае нелегальный бизнес будет процветать и объем нелегальной торговли может повыситься с 8,4% до 20%.

Как сообщали Українськi Новини, ассоциация "Укртютюн" считает, что принятое Верховной Радой требование к производителям сигарет о реализации продукции оптовикам по цене, не превышающей 80% максимальной розничной цены с учетом НДС и акцизных сборов приведет к подорожанию сигарет в среднем на 18% в 2020 году.

Табачные компании "Philip Morris Украина", "Джей Ти Интернешнл Украина" ("JTI-Украина"), British American Tobacco и Imperial Tobacco Production Ukraine заявляют о возникновении риска закрытия своих табачных фабрик в связи с законодательным урегулированием торговой наценки на сигареты.

Ранее Верховная Рада обязала производителей и импортеров табачных изделий реализовать свою продукцию субъектам оптовой торговли по ценам, не превышающим 80% установленной максимальной розничной цены с учетом НДС и акцизного сбора до 1 января 2021 года.