У Близнецов - шалости, а у Скорпионов - мозговой штурм: астропрогноз на 11 декабря

Среда - это не зря середина недели. Кажется, именно в этот день приходит чувство, что какая-то часть рабочего времени уже позади и скоро снова настанут выходные, когда можно будет выбраться за покупками, на прогулку с друзьями или просто поваляться с любимой книжкой. Какой будет среда, 11 декабря - рассказали астрологи.

Энергия знака на 11 декабря. Она позволяет справиться с негативом. Чем выше энергия, тем у знака больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки неблагоприятному предсказанию гороскопа.

Овен (20 марта - 19 апреля)

Чувство беспокойства делает вас очень суетливым сегодня. Возможно, вы не уверены, какие изменения вам нужны, но вы знаете, что вас не удовлетворит то же положение вещей, что и обычно. И это отличный день, чтобы разрушить свою рутину. Запланируйте несколько небольших задач вместо того, чтобы пытаться выполнить одну объемную работу, требующую серьезного внимания. Это слишком утомительно.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Сегодня ваши мысли и реакция очень быстры, как искры электричества. Несколько незначительных мозговых волн могут объединиться в серьезный гениальный штурм! Будьте готовы встретить эту волну изобретательности и взяться за дело. Вы не захотите тратить драгоценные секунды такого творческого дня. В конце концов, не так часто вы бываете многозадачны, как чемпион. Воспользуйтесь преимуществом!

Близнецы (21 мая - 20 июня)

У вас сегодня очень шаловливое настроение. И это как если бы Вселенная подталкивала вас к озорству, потому что всюду, где вы оказываетесь, появляется возможность разыграть кого-то или пошутить! И разве вы можете упустить прекрасную возможность посмеяться? Просто помните, что импульсивность сейчас в тренде, и это особенно верно для вас. Однако, будьте готовы принести свои извинения, если вы зайдете в своих шутках слишком далеко.

Рак (21 июня - 21 июля)

Вы в настроении для перемен. Хороши даже незначительные отклонения от вашей рутины, такие как обед в ресторане или импровизированная прогулка с другом. Важно простимулировать ваш разум и дать себе ощущение новизны. Текущая энергия подобна свежему бризу, дующему сквозь вашу жизнь, но если вы не позволите ей творить магию, в конечном итоге почувствуете необоснованное беспокойство.

Лев (22 июля - 22 августа)

Вы сегодня на коне. Энергия космоса делает вас более ярким и бдительным, дает чувство уверенности в себе. Вы знаете, что можете достичь всего и преодолеть любые препятствия, которые могут возникнуть. Переговоры для вас сейчас особенно легки, так как с их помощью можно уговорить кого-то поддержать вас. Вы обладаете хорошо подвешенным языком и быстро усваиваете информацию, что является отличными коммуникативными навыками.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Обычно ваш осторожный характер требует от вас проверять и перепроверять свою работу, чтобы убедиться, что вы сделали ее правильно. Но сегодня у вас нехарактерное импульсивное настроение, поэтому вы не так осторожны, как обычно. Если вы работаете над чем-то важным, например, контрактами или другими документами, обязательно перепроверьте детали. Сейчас очень легко пропустить важные элементы, и это вызовет проблемы, которые вам придется исправить позже.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Жизнь становится интересной сегодня. Вы жаждете волнения, которое не должно быть трудно найти! Ваши друзья или коллеги настроены торговать смехом и небылицами, как и вы. Это отличный день для общественного собрания, особенно такого, которое поощряет общение, например, обед в честь праздника. Но даже деловые встречи - это весело, потому что они дают вам возможность проверить и сравнить записи.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Ваши идеи сегодня особенно интересны и разумны, и текущее космическое влияние делает вас очень наблюдательным. Вы можете доверять своей собственной точке зрения больше, чем кому-либо еще, и, возможно, это не безосновательно. Но вам, вероятно, придется взаимодействовать с другими людьми, потому что коммуникация и сотрудничество сейчас играют очень важную роль. Вместо того, чтобы упрямо придерживаться своего собственного мнения, будьте гибкими в том, чтобы объединить идеи других с вашими собственными.

Стрелец (22 ноября - 20 декабря)

Сегодняшний день приносит заряд энергии. Это может сделать вас более импульсивным, чем обычно, что может привести к серьезному коллапсу! Шутить и быть разговорчивым хорошо, если вы тщательно выбираете момент и свою аудиторию. Проблема в том, что в текущем влиянии нет места осторожности. Если вы окажетесь в потенциальной опасности, вашим спасательным кругом станет ваше красноречие, которое поможет вам выбраться из всего.

Козерог (21 декабря - 19 января)

Сегодняшнее космическое влияние позволяет вам, наконец-то, выбраться из привычной рутины и сознательно изменить ситуацию. Это может заставить вас нервничать, и любые тревожные чувства указывают на то, что вы находитесь за пределами своей зоны комфорта. Но разве это не хорошо? Переход на новую интеллектуальную территорию расширяет ваш кругозор. По крайней мере, такое событие может подтвердить те знания и убеждения, которые уже есть у вас, что само по себе ценно.

Водолей (20 января - 17 февраля)

Вы мыслите очень быстро, и это хорошо. Сегодня жизнь движется более быстрыми темпами, чем 5-10 лет назад. Соответственно, вы включаетесь в многозадачность, потому что решать несколько проблем одновременно - ваша сильная сторона Вы можете даже вести разные разговоры - разговаривать по телефону с одним человеком, обмениваться электронными письмами с другим и так далее. Учитывая всю эту бешеную активность, вы не можете не быть в хорошем настроении и тонусе.

Рыбы (18 февраля - 19 марта)

Сегодня в вас роится любопытство. Ваша творческая сторона активно стимулируется, и вы можете чувствовать себя невероятно вдохновленным. Взаимодействие с другими людьми особенно интригует: ваши идеи сочетаются с их идеями, порождая поистине интересные образные видения. Конечно, далеко не всегда можно выбрать правильный момент, чтобы воплотить эти видения в жизни. В ближайшие дни подумайте о фазе мозгового штурма.

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