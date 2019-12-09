Борис Визиров: инициатива Зеленского "Государство в смартфоне" - шанс выстроить новые отношения между человеком и государством

Новая власть не так давно заявила о внедрении диджитализации во все государственные процессы. Президент Владимир Зеленский так же, как и премьер-министр Алексей Гончарук часто говорят о "государстве в смартфоне". Постепенно внедряются все новые и новые диджитал-сервисы, призванные упростить отношения населения с госорганами и перевести их в новый цифровой формат. Бюрократия уходит в прошлое и это правильно, поскольку современные сервисные центры дают эффективный результат и граждане только этому аплодируют. Загранпаспорт за один день? Пожалуйста. Важная справка? Без проблем. В скором будущем правительство обещает презентовать сервис, с помощью которого украинцы смогут онлайн заказать водительские права или восстановить утерянное водительское удостоверение. Хотя еще не так давно это казалось чем-то невероятным. Помимо этого, государство движется к легализации игорного бизнеса, который может ежегодно приносить до 5 млрд гривен в казну, а то и больше. О перспективах диджитализации и что это даст государству и обычному гражданину мы поговорили с кандидатом наук государственного управления, заслуженным экономистом Украины, экспертом в сфере финансов и налогообложения, бывшим председателем Нацкомиссии в сфере рынков финансовых услуг Борисом Визировым. В интервью мы расспросили об инициативах президента: создании электронного государства, легализации игорного бизнеса, о перспективах рынка финуслуг и фондового рынка, о значении человека в развитии страны, а также о роли приватизации в развитии экономики.

Европа уже давно взяла курс на диджитализацию. В этом же направлении движется и Украина – Президент выступил с инициативой реализовать проект "государство в смартфоне"…

Все это создание комфортных условий развития для человека. А иначе, зачем это делать? Одна из проблем, которая у нас сегодня существует, это дисбаланс во взаимодействии органов государственной власти. Человек вынужден выстоять в очередях, собирать кучу документов и подписей, чтобы передать другому органу власти. Он не занимается работой, а занимается беготней.

Вопросы модернизации управления, диджитализации и киберзащиты сегодня все чаще звучат из уст президента и правительства. Мы с вами видим, что Минцифра изучает опыт европейских стран в этом вопросе. И эстонское правительство является ярким примером, когда практически с нуля создали электронное государство. В Украине мы видим желание и даже первые шаги в этом направлении, но впереди огромная работа, ведь Эстония шла к этому почти 20 лет, а мы не имеем столько времени. Чтобы достичь позитивного результата в сжатые сроки, нам нужно правильно определить основные дедлайны и возможные риски.

Что такое государство в смартфоне? Это максимальная автоматизация основных государственных услуг. А дальше главный вопрос – что необходимо поставить во главу всего электронного портала "Дії"? Конечно же человека! И после этого нанизывать все основные процессы. Я думаю, что ни для кого не секрет, что отношения гражданин—государство начинаются с рождения человека. Вот вам и первый сервис, который нужно оцифровывать. На этом этапе включается Министерство юстиции, и так с каждым шагом имеем четкие задачи диджитал-проекта.

Конечно же без профессионалов и топ-менеджеров, которые смогли бы сопровождать проекты достичь положительных быстрых результатов почти невозможно. Изначально должны подключиться несколько ведомств - Минюст, МВД (Миграционная служба), Налоговая, Пенсионный фонд, Минсоцполитики, - это основные и ведущие ведомства. А дальше нужно внедрять единый ID гражданина, который и будет основным идентификатором, связующим звеном между всеми государственными реестрами. Следующий и основной этап - это качество данных в госреестрах, ведь получить качественную услугу в электронном виде можно только на основе качественных и достоверных данных, которые будут циркулировать между реестрами. И, как только мы будем иметь полную и единую идентификацию и полноценную систему межведомственного обмена, станет возможным предоставлять качественные услуги и прийти к заветной цели: "Государство в смартфоне".

На примере налогообложения хочу отметить, что в развитых европейских странах налогоплательщики обращаются в налоговую крайне редко, или вообще не знают где она находиться, а всё лишь потому, что все данные, необходимые для контроля полноты уплаты налогов, поступают в налоговые органы от тех ведомств, которые осуществляют регистрационные действия, или от банков, в которых открываются счета. Да, у нас много бумажной волокиты ушло в историю, но очень много все ещё впереди. Я думаю, что при продуманном подходе мы сможем достигнуть высокого качества данных в наших ведомственных реестрах, убрать их дублирование, обеспечить надлежащий обмен данными. В результате получим "Государство в смартфоне" - не просто красивую картинку, а полнофункциональный портал для граждан.

Вы, наверняка, слышали, о другой инициативе - Президент пытается вернуть украинцев на Родину, обещая дешевые кредиты. Есть ли в контексте этой программы место для рынка финансовых услуг и ценных бумаг?

Конечно, есть. Емкость финансового рынка достаточно большая и может расти. Годовой сбор премий на рынке страховых услуг - 23 млрд грн. Это "длинные" деньги в экономике, они размещены в виде депозитов на банковских счетах и других финансовых институтах, как резервы. Эти деньги можно использовать в реальном секторе экономики. При стабильной экономической ситуации это может быть катализатором роста экономики.

Президент анонсировал кредиты под 5-9% годовых. Не останется ли государство в убытке от реализации такой инициативы?

Все зависит от того, какая будет цена этих денег для государства. Если цена будет 2-3%, а государство продает по 5%, то это нормально. В других случаях нужно иметь компенсатор для такой социальной инициативы! Вспомним, что бюджет на 2020 год принят с дефицитом в 90 миллиардов, также есть ряд других обязательств на финансовом рынке, которые нуждаются в дополнительных источниках средств.

Сейчас учетная ставка у нас составляет 15,5%. Как это коррелирует с дешевыми кредитами?

Пока сложно комментировать - мы не видим источника финансирования. Нужно подождать, увидеть механизм реализации. Но сама инициатива хорошая, Речь идет не о больших суммах – порядка 1-2 млн грн., к тому же выдвигаются определенные условия – создание рабочих мест и так далее.

То есть, все зависит от администрирования?

Конечно.

Вы возглавляли Нацкомиссию по регулированию в сфере финуслуг, но немного исчезли из украинского политикума. Чем Вы занимались все это время?

Какое-то время я все еще оставался в этой сфере как эксперт. Потому что многие проекты были в процессе реализации, но не завершены. Было инициировано много законопроектов, они были проголосованы в первом чтении, прошли комитеты перед вторым. Мы проводили консультации по законопроектам и другим регуляторным актам Нацкомфинуслуг. Кроме этого я занимался общественной деятельностью, консультированием в рамках реформирования экономического блока и госуправления. Да и другие вопросы надо было решить: уделить внимание семье, детям и родителям. Как вы понимаете в напряженном графике сложно было найти время.

Сегодня, наблюдая за процессами, который новая власть инициировала и реализует, анализировали ли Вы деятельность Нацкомфинуслуг? Как вы можете оценить новое руководство?

Думаю, не очень корректно сравнивать – все-таки времена разные. Поменялась ситуация и на рынке, и в стране, возможно, закон про СПЛИТ дал оценку.

Время, когда я возглавлял Нацкомиссию, как раз пришлось на события 2013-2014 года. Поэтому, наверное, и не удалось реализовать проекты регуляторного влияния на развитие финансовой сферы, усовершенствования работы регулятора в том числе усилить защиту потребителей финансовых услуг. Но было положено хорошее начало. Мы преобразовали Нацкомфинуслуг. Нашей амбициозной задачей было сделать комиссию сильной как информационно, так и сервисно, стать современным, политически авторитетным органом - таким, как Нацбанк. И мы запустили эти процессы, принимали активное участие в реформах по евроинтеграции госуправления в части финансов и регулирования небанковского сектора. В то время в банковском секторе было, порядка 195 лицензиатов, а в Нацкомфинуслуг их было более 3 тыс. Это были негосударственные пенсионные фонды, ломбарды, кредитные союзы, финансовые, лизинговые, страховые компании и другие.

Сейчас их уже меньше - около 2 тысяч…

Да, 970 финкомпаний, 340 ломбардов, 250 страховых компаний, 350 кредитных союзов и другие. Тогда много внимания уделяли на концептуальное преобразование Нацкомиссии: разработку "Дорожной карты развития небанковского финансового сектора". Мы столкнулись с тем, что отсутствует государственная стратегия, нет сервисов, качество обслуживания лицензиатов низкое. Отсутствовал диалог между регулятором и рынком на понятном языке. А ведь чтобы слышать потребности рынка и требования регулятора, регулятор должен понимать - какой регуляторный акт, вовремя нужен и актуален. В моем понимании – одной из задач регулятора - было создание условий для комфортного и стремительного развития этой сферы.

Как удалось разгрести этот ворох проблем?

Системная, слаженная и динамичная работа команды работников Нацкомиссии всех департаментов! Мы разработали план-стратегию, согласованную с каждым направлением рынка – с финансовыми и страховыми компаниями, представителями негосударственных пенсионных фондов, Ассоциацией кредитных союзов, общественными организациями.

Главной задачей для команды было разработать механизмы защиты прав потребителя финансовых услуг. Мы хотели оздоровить этот рынок, сделать стабильным и гарантированным для того, чтобы люди не боялись пользоваться финансовыми инструментами.

Насколько это удалось?

Процентов на 80 удалось. Мы не допустили падения и разорения компаний, своевременно реагировали на риски. Жестко реагировали на правонарушения через предписания, остановку лицензий, введение временных администраций. Именно мы начали использовать этот опыт. Отмечу, что тогда приход временной администрации не означал крах. Наоборот, она позволяла не накопить воз проблем, а решить их, сохранить компанию и защитить потребителя. Например, кейс с СК "Оранта", когда она попала в проблемную ситуацию. Но мы провели оздоровительные мероприятия и сегодня эта компания успешно работает.

Опыт введения временных администраций, Вы, наверное, переняли у НБУ? Мы видим к чему приводит введение такой администрации в банки – к их ликвидации. Не было ли места для злоупотреблений?

Если мы проанализируем деятельность НБУ в течении последних лет, введение временной администрации - главный признак проблемности финучреждения (банка). И в большинстве ситуаций результатом была ликвидация банка. А если проанализируем сектор финрынков, то это было оздоровление. Вопрос злоупотребления и умышленной ликвидации, конечно нужно задать правоохранительным органам! Могу сказать, что Нацкомиссию проверяют достаточно часто. Например, в мою бытность было три проверки из Генпрокуратуры, и одна - Счетной палатой.

Насколько перспективен украинский рынок ценных бумаг? Каков его реальный потенциал? Когда украинцы начнут вкладывать свои деньги в ценные бумаги?

Потенциал, безусловно, есть, хотя стабильность этого рынка пошатнулась. Потеряна часть территорий, часть реального сектора экономики. И это не может не отразиться на стоимости и ликвидности ценных бумаг. Добавьте сюда также высокий риск вкладов в страну с военным конфликтом, отсутствие гарантий безопасности, например, от рейдерского захвата предприятия, которое привлекает инвестиции через выпуск ценных бумаг.

Важно отметить, что именно государство должно всегда выступать гарантом защиты отечественного предпринимателя на международных рынках. К сожалению, Украина испытывает некоторые проблемы в отношениях с внешним миром. При этом, оценивая потенциал Украины – географическое расположение, природные ресурсы, недра, инфраструктуру, промышленный комплекс, можно говорить, что развитие фондового рынка вполне возможно. Главное – стабильность и прозрачность. Надо помнить, что отсутствие стабильности на рынках - это риски для страны. Ведь инвестор не скажет, что я вложил в "Корпорацию "Z", а заявит, что вкладывал в Украину.

Вы знаете, что внесены законопроекты в парламент по поводу легализации игорного бизнеса. Уже даже заложена в бюджет на 2020 год определенная сумма. Говорят, ожидают получить около 5 млрд грн дохода от этого бизнеса. Как считаете, решит ли это проблему дефицита бюджета?

Игорный бизнес был запрещен в 2009 году и с тех пор пребывает в тени. Примерные обороты теневого игорного бизнеса в Украине оценивают в 2-3 млрд дол в год. Сегодня необходимо найти способы вернуть его в рамки закона и взымать положенные налоги, пополняя государственную казну. Необходимо не только урегулировать эту деятельность, но и решить смежные проблемы - социальные, коррупцию в органах надзора и в рядах правоохранителей. Если опираться на официальную статистику, то картина следующая: только в 2017 году работало 1120 нелегальных игорных заведений, у них изъяли 15,5 тысяч единиц техники. В 2015-2016 годах эти компании оштрафовали на 4 миллиона гривен, в 2017 году – на 3,5 миллиона. Но эти суммы – копейки в сравнении с реальными оборотами рынка. Проблема в том, что за нелегальную деятельность в игорном бизнесе нет уголовной ответственности, а только административная. До 2009 года были прописаны лицензионные условия, и средства с уплаты таких лицензий поступали в госбюджет.

Кстати, какие суммы там фигурировали?

Сейчас точно не вспомнить. Примерно – 3-4 миллиарда гривен ежегодно.

То есть, за 10 лет бюджет потерял около 40 млрд гривен?

На самом деле - гораздо больше. Государство потеряло рабочие места, систему контроля над этой сферой деятельности в целом. Когда какая-то сфера деятельности исчезает из-под контроля государства, ее начинают контролировать теневые структуры. Она продолжает работать, есть денежный оборот, но все идет мимо госбюджета. Так и с игорным бизнесом. Государству не выгодно терять контроль над такими прибыльными сферами. Однако, в вопросе о необходимости узаконить этот бизнес есть и обратная сторона, которую важно учесть. Например, готово ли общество к легализации игорного рынка, сможет ли государство обеспечить экономическую и бытовую безопасность такого бизнеса?

По последним соцопросам, половина общества против легализации игорного бизнеса, потому что многие не понимают механизм: игорные заведения будут при отелях или на улицах, как сейчас национальная лотерея – и это беспокоит граждан…

Бывшие игорные заведения трансформировались в основном в букмекерские конторы, лотереи и другие виды псевдолегальной сферы. Некоторые стали работать под вывесками компьютерных клубов. Сейчас по легализации игорных заведений есть два законопроекта – один от Кабмина, второй – альтернативный, депутатская инициатива.

Считаю, что главным принципом принятия Закона должен быть принцип абсолютно-равных условий для операторов игорного бизнеса! Нельзя допустить лоббирование со стороны операторов и создание законной монополии в пользу одного или группы крупных операторов! Также в вопросе сертификации оборудования, его покупке, оприходования, контроля за правильностью использования

И кто должен контролировать?

Предполагается спец комиссия по надзору с полномочиями регулятора игорного бизнеса. Также важным вопросом должен стать вопрос контроля посетителей игорных заведений. В первую очередь это ограничит доступ незаконопослушных граждан. Вы же знаете, о наличие черных списков для игорных заведений. В мировой практике используется метод регистрации игроков, после чего предоставляется доступ к игорному залу. Думаю, такая практика будет внедрена и в Украине.

К примеру, вы становитесь участником или членом игорного клуба, либо же играете, как турист. В последнем случае вы предоставляете паспортные данные и проходите регистрацию в обязательном порядке. В каждой стране к таким мерам прибегают по разным причинам. Но если глобально, то регистрация игроков – это один из способов борьбы с незадекларированными доходами, отмыванием денег и теневым оборотом. Имея базу зарегистрированных игроков, контролирующие органы при необходимости могут получить нужную информацию по тому или иному человеку.

Сегодня в Украине идут разговоры о совершенствовании системы налогообложения доходов физлиц, а также о возможности ввести декларирование расходов.

Закон для регулирования игрового бизнеса должен быть сбалансированным и предусматривать правила игры для всех участников процесса и конечно для системы контроля органами надзора и администрирования налогов!

Сейчас речь идет о том, чтобы сделать игорные заведения при отелях, которые соответствуют определенным требованиям. А может ли быть некая альтернатива? Скажем так, украинские "Лас-Вегасы" - игорные города?

Я слышал, что в Одессе хотят сделать что-то подобное.

Может, есть смысл делать игорные зоны? Какой эффект будет?

Вопрос в том, готова ли Украина в условиях конфликта, аннексии, нестабильной ситуации, отсутствия безопасности выделить целую территориальную зону для игорного бизнеса? Конечно, в идеале такая зона имеет место быть. По моему мнению, когда у нас в стране заработает легальный игорный бизнес, это будет хорошим показателем того, что мы - морально, социально, экономически стабильная и устойчивая страна, которая может себе позволить обеспечить такую деятельность.

Что касается отдельных территорий, то сначала необходимо создать там необходимую инфраструктуру: дороги, аэропорты... Пока в Украине нет территорий с уже готовой инфраструктурой. Чтобы у нас появились крупные операторы, нам нужно обустроить территории. Тогда мы сможем сказать, что вот, мы создали площадку и ждем инвестиций в игорные заведение…

Либо же мы перекладываем все на инвестора и говорим: у нас нет готовой базы, но мы готовы к государственно–частному партнерству! Гарантии? Законодательная база? Мы (Государство) все обеспечим! За условную одну гривну мы выдаем инвестору под его технические параметры разрешительные и согласовательные проектные документы, для начала инвестирования и строительства. Это большие инвестиции, миллиардные обороты. Это идеально. И тогда за счет инвестора мы строим и развиваем инфраструктуру, и под это делаем еще и презентацию страны мировому сообществу.

Существуют ли риски для Правительства и лично для Президента, в случае легализации игорного бизнеса?

Конечно.

Какие? Рейтинговые?

Да. Потому что многие люди за эти годы обожглись именно на игорном бизнесе. Они же не разделяют теневой он или нет. Они просто оценивают уровень своих денежных потерь и то горе, которое этот бизнес принес в их дом. Конечно, они могут быть противниками таких новшеств. Кстати, регистрация игроков существенно ограничит доступ к азартным играм такой категории игроманов!

Какая должна вестись разъяснительная работа с точки зрения государства?

Прежде всего, нужно понять, что Государство – это гарант и регулятор всех отношений. В лице кого? Например, мэра на местном уровне, председателя ВРУ, министра, премьера. Большую роль будет играть позиция Президента. У него сегодня большой кредит доверия и он может донести любой месседж. Важно заявить, что в Украине создается легальный рынок игорных услуг, что Государство в лице Президента, правоохранительных органов, органов контроля и надзора гарантируют соблюдение правил, безопасность как участникам бизнеса, так и играющей стороне. Думаю, так и будут нести социальную разъяснительную работу в массы.

Вы рассматриваете государство как институт, регуляторы - как институты власти. А какова роль Президента в этой системе?

Надстрановая! (смеется - ред.,) В Украине при любом политическом строе всегда, виноват Президент! Даже не нужно менять Конституцию. Какой был смысл в 2010 году возвращать президентско-парламентскую форму правления? Сегодня опять вернулись назад, и что поменялось? Ничего. Обвиняют ли в чем-то парламент? Нет. Только Президента. Мол, вы же говорили, господин Президент… Он же не может сказать, что у нас Конституция поменялась и все претензии - к правительству или парламенту.

Любые инициативы Президента о которых мы сегодня говорили выше жизнеспособны и важны. Детенизация экономики, цифровое правительство, сервисы… Это все должно служить Человеку. Он имеет право пользоваться властью, которую избрал, задача и цели которых – сделать его жизнь лучше. И никак иначе. Президент США, например, во время избирательной кампании говорил: "Меня изберут Президентом". А на второй рабочий день: "Меня наняли на работу". И это правильно. Любой орган власти нанят на работу народом.

Форма приема на работу - разная. Уровень ответственности – разный, но формально и практически любой орган государственной власти подотчетен Человеку. О результатах работы власти нужно спрашивать у Человека. Если он не видит пользы для себя - это не работа! Низкая платежеспособность Граждан – это потеря свободы и независимости Человека в собственной стране и в целом страны в мировом обществе!

Не только Государство, но и Человек строит планы и планирует бюджет. Откладывает деньги на собственное развитие, на обучение детей, отдых, увлечения и т.д. После потери сбережений (обвал курса гривны, потеря банковских депозитов и прочее) человек теряет источник саморазвития и получил дефицит семейного бюджета. О каком его внутреннем развитии, как личности может идти речь? Могут ли родители позволить дополнительные кружки, изучение языков для своих детей? Или государство у нас настолько разбогатело, что сможет, как раньше предоставить работающему человеку весь соцпакет: школу, садик, лагерь, медицину?

Вы сейчас говорите о функции государства по распределению общественных благ?

Да, но их нужно вначале создать, а потом распределить.

Каким образом это может быть реализовано в украинской экономике, в обществе?

Я всегда поражаюсь высказыванию о том, что государство – неэффективный собственник. Государство используя органы власти создает законодательно-нормативную базу, разрабатывает стратегии развития отраслей и т.д. Для кого и для чего оно это делает? Для тех, кто создает общественные блага, обеспечивает ВВП, развивает бизнес. Чтобы обеспечить доходную часть бюджета, нужно создать условия. Например, повышение ВВП и доходной части бюджета за счет роста производственной и научной составляющей, человеческого ресурса (трудоспособного населения) в смежных сферах строительства, развития и эксплуатации инфраструктурных (строительство дорог, развитие комплекса Ж/Д, информационных технологий, систем коммуникации) и других проектов!

Сырьевая база недр Украины для Украинского производства продукта потребления, что монетизируется в денежный ресурс для бюджета и как следствие государство имеет возможность развития, социального поддержания населения и мотивации для их роста и развития внутри Государства, а не в найме заграницей!!!

Если государство реализовывает, часто используя лоббизм для бизнеса, то как оно может быть неэффективным собственником государственного имущества? Может, только при условии, что управление, которое имеет ФИО – совершает государственное преступление (по причине некомпетентности, либо умышленно). "Не мое - не жалко" - это, в моем понимании, заведомо Преступное Высказывание! Именно такой подход стал причиной разрухи в структуре государственной собственности.

Может ли приватизация стать панацеей либо источником дополнительного дохода в бюджет?

Учет и отчетность - залог порядка в бухучете. Контроль эффективности управления и аудит деятельности подскажет - является ли это предприятие источником дохода или обузой для бюджета. Я ознакомился с предлагаемым списком к приватизации из более 300 предприятий. Наверное, имеет смысл их продать, потому что они не имеют глобального значения, не являются бюджетообразующими. Сегодня стоит вопрос о содержании за счет государственных средств таких проблемных активов. Скорее их будут рассматривать к покупке инвесторы, как имущественные комплексы или ради хорошей локации. Может получится так что потеряем рабочие места и утерю предприятия для какой-то отрасли. Некоторые предприятия, конечно же, будут покупать как отрасль. Сейчас интерес представляют предприятия, которые несут промышленный или научный потенциал. Разумно было бы на первом этапе привлечь предложения по выводу таких предприятий из убыточных.

То, о чем мы говорили ранее – эффективное государственное управление! Либо, появился у нас частный инвестор и предлагает альтернативную модель. Оцениваем риски – и принимаем решение, сохраняем в госсобственности, либо избавляемся от пассива!

Основываясь на личном эффективном административном и управленческом опыте работы в сфере налогообложения, небанковском финансовом секторе и госуправления, я могу сделать следующий вывод - любая работающая система, которая эмитирует убыточность, имеет право на изменения, всегда можно найти причины и пути решения!