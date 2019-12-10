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10 декабря 2019, вторник, 00:08 37 Инфографика
Общество 2019-12-10T00:15:01+02:00
Українські Новини
Городские электрички Киева изменили расписание

Городские электрички Киева изменили расписание

Анна Рудык
Общественный транспорт, городская электричка, Расписание
Городская электричка. Фото: Santehnik
Городская электричка. Фото: Santehnik

В Киеве на этой неделе начало действовать новое расписание движения городских электричек. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс".

На данный момент в Киеве есть два маршрута, по которым курсируют городские электрички: Е1 (Дарница-Почайна-Киев-Пассажирский-Дарница) и Е2 (Дарница-Киев-Пассажирский-Почайна-Дарница).

Инфографика: Киевпастранс/пресс-службаИнфографика: Киевпастранс/пресс-служба

Всего на первом маршруте 24 электрички утром (10 из них только в будни) и 21 вечером (7 из них только в будни). Утренние начинают свое движение в 5:32 в будни и в 6:02 в выходные и заканчивают в 10:31. А вечерние начинают в 16:14 по будням и в 16:22 в выходные и заканчивают в 21:46.

Также известно, что первая утренняя электричка отправляется со станции Киев-Волынский и движется к Дарнице, куда приезжает в 6:25. Всего таких электричек 11, 6 из которых курсируют ежедневно, а 5 только в будни (последняя 9:53 – 10:31).

В 6:02 электричка отправляется со станции Дарница и в 6:48 прибывает на Борщаговку. Таких электричек утром 11, из которых 5 курсирует только в будни, а 6 ежедневно. Последняя электричка отправляется в 9:40 и заканчивает движение в 10:22.

Также на маршруте есть электричка Дарница-Почайна (8:08-8:31) и Троещина-Почайна (9:02-9:11).

Кроме того, вечером маршрутом Киев-Волынский-Дарница проезжает 10 электричек, 7 из которых курсируют ежедневно, а 3 – только по будням.

А в 16:14 по будням и в 16:40 в выходные со станции Дарница отправляется первая вечерняя электричка, которая движется к станции Борщаговка. Всего курсирует 11 поездов, 4 из которых только в будни. Последняя электричка отправляется в 21:03 и финиширует в 21:46.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве на три дня закрывали три станции городской электрички.

Ранее в Киеве метро в час пик не выдержало толпы людей и закрыло двери.

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