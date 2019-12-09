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09 грудня 2019, понеділок, 21:09 18
Зовнішня політика 2019-12-09T22:38:27+02:00
Українські Новини
Генасамблея ООН прийняла резолюцію з вимогою про виведення Росією військ з Криму

Генасамблея ООН прийняла резолюцію з вимогою про виведення Росією військ з Криму

Ярина Вацяк
Генасамблея ООН, Резолюція, російська окупація, окупація Криму
ООН. Фото: neupusti.net
ООН. Фото: neupusti.net

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй (ООН) прийняла резолюцію, що закликає Російську Федерацію як державу-окупанта вивести свої війська з Кримського півострова і припинити тимчасову окупацію території України.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Постійного представництва України при ООН в Facebook.

За ухвалення рішення проголосували 63 держави, проти - 19.

Як зазначив віце-голова комітету ООН з інформації Олег Ніколенко, документ був розроблений групою держав - України, країнами ЄС, США, Канадою, Туреччиною - під назвою "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, Україна, а також частин Чорного і Азовського морів ". 42 держави приєдналися до кола співавторів.

Як повідомляли Українські Новини, у Парижі завершилася зустріч "Нормандської четвірки" і почалися перші особисті переговори президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Раніше стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський везе Путіну план передачі Україні контролю над кордоном, альтернативний "мінським домовленостями".

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