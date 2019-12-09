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09 декабря 2019, понедельник, 19:59 2496
Мир 2019-12-09T21:15:02+02:00
Українські Новини
В Саудовской Аравии женщинам разрешили заходить в рестораны через один вход с мужчинамми

В Саудовской Аравии женщинам разрешили заходить в рестораны через один вход с мужчинамми

Елизавета Кесельман
Ислам, Саудовская Аравия, Мусульмане, Гендерная дискриминация, расовая сегрегация
Женщина в хиджабе.Фото: pixabay
Женщина в хиджабе.Фото: pixabay

Тема прав женщин в мусульманских странах является актуальной, и обсуждается на государственном уровне. После того, как в Судане женщинам разрешили не покрывать головы и носить брюки, в Саудовской Аравии  правительство отменило обязательно требование для ресторанов обеспечить раздельные входы для мужчин и женщин. Об этом передает Росийская служба ВВС.

Ранее по закону в ресторанах в обязательном порядке должно было быть два входа: один для женщин и семей, а другой - для мужчин, пришедших без женщины.

Во многих ресторанах, кафе и других публичных местах ограничения начали негласно снимать еще до принятия нового закона.

В последнее время Саудовская Аравия активно внедряет социальные реформы, но при этом в стране интенсивно борются с инакомыслием.

Ранее были приняты поправки в некоторые законы, благодаря которым женщины получили возможность путешествовать за границу без согласия опекунов мужского пола, а в 2018 году был отменен действовавший в отношении женщин запрет на вождение автомобиля.

Тем не менее, в стране продолжают действовать законы, ограничивающие права женщин во многих сферах. Несмотря на проводимые реформы, за свои убеждения были арестованы несколько известных защитников прав женщин.

В воскресенье правительство страны объявило, что рестораны более не обязаны обеспечивать раздельные входы и решение об этом они смогут принимать самостоятельно.

До нынешнего момента в ресторанах существовали специальные отдельные зоны для женщин и семей, отделявшиеся непрозрачными экранами от мужчин.

Став наследным принцем в 2017 году, Мухаммед бин Салман дал старт реформам, призванным предоставить больше свобод гражданам этой крайне консервативной мусульманской страны.

Его инициативы вызвали одобрение в мире, однако внутри страны они сопровождались волной репрессий.

Убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле вызвало волну возмущения в международном сообществе, но многие мировые лидеры, в числе которых президент США Дональд Трамп, продолжили сотрудничество с Саудовской Аравией.

Власти страны заявили, что Хашогги, резко критиковавший правительство, был убит умышленно, но без их ведома. Но многие оппоненты считают, что это не так, а один из экспертов ООН назвал убийство Хашогги внесудебной расправой.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Иране правозащитницу приговорили к 148 ударам плетью и 38 годам тюрьмы за протест против хиджаба.

Также в Иране женщину приговорили к двум годам тюрьмы за публично снятый хиджаб.

Больше новостей о: Ислам Саудовская Аравия Мусульмане Гендерная дискриминация расовая сегрегация

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