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09 декабря 2019, понедельник, 19:59 976
Общество 2019-12-09T21:15:02+02:00
Українські Новини
Экс-директора сгоревшего лагеря "Виктория" выпустили из СИЗО

Экс-директора сгоревшего лагеря "Виктория" выпустили из СИЗО

Валерия Назаренко
Киевский районный суд, Домашний арест, Петрос Саркисян
Петрос Саркисян. Фото:
Петрос Саркисян. Фото: "Думская"

Бывший директор лагеря "Виктория" Петрос Саркисян покинет СИЗО и перейдет на круглосуточный домашний арест. Об этом сообщает "Думская".

Сегодня Киевский районный суд изменил Саркисяну меру пресечения.

Соответствующее ходатайство заявила защита руководителя. Адвокаты мотивировали необходимость выпустить их подзащитного плохим состоянием его здоровья. Кроме того, все следственные действия по делу уже проведены, поэтому помешать сбору доказательств Саркисян якобы не может.

Суд внял аргументам защиты и удовлетворил ходатайство.

Напомним, Петроса Саркисяна обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 2 ст. 367 УК Украины — "служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия".

В ночь на 16 сентября 2017 года в "Виктории" которой тогда руководил Саркисян, вспыхнул пожар. Погибли три девочки из танцевального коллектива "Адель". Пострадавшими по делу суд признал 78 человек.


Как сообщали Українські Новини, в августе 2019 года в лагерь "Виктория" заселили детей впервые после трагедии

Тем временем в результате пожара в одесском колледже погибли 12 человек. 

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